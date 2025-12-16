新車上路30分鐘就中獎 台南觀海橋「暴走輪胎」天降奇襲特斯拉

觀海橋驚見失控輪胎狂奔，貨車輪胎脫落釀無妄之災。（圖 ／翻攝畫面）

台南市北區16日上午上演一場離奇又令人哭笑不得的交通意外，上午約11時許，觀海橋路段突然出現一顆大型車輪胎在車道上高速「自行奔馳」，宛如電影情節真實上演，讓目擊民眾全都看傻眼，未料這顆「脫韁輪胎」一路翻滾衝刺，最終竟直直砸向停等紅綠燈的一輛特斯拉，造成車輛受損，所幸未釀成人員傷亡。

更令人同情的是，遭殃的特斯拉車主才在半小時前剛牽新車，滿心歡喜開上馬路，還沒來得及好好享受新車的科技感與駕馭樂趣，就遭遇「天外飛來一顆輪胎」的無妄之災，短短不到30分鐘，新車從交車喜悅直接進入維修模式，心情落差之大，讓人不禁替車主感到心酸。

台南市警察局第五分局交通分隊表示，接獲民眾通報後立即到場處理，經初步調查，發現肇事原因為一輛營業貨車行駛途中輪胎突然脫落，導致輪胎失控在路面上滾動，最終擦撞路口停等紅燈的自小客車。警方指出，詳細肇事責任與輪胎脫落原因，仍有待進一步調查釐清，後續也將依法處理相關責任歸屬。

警方同時呼籲，駕駛人及業者應定期檢查車輛輪胎與固定裝置，避免類似「輪胎出走」的驚險事件再度發生，以免釀成更嚴重的交通事故。

