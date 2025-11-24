新車平均成交價快5萬美元 美國車價飆升車商折扣都難緩解
美國汽車市場在今年10月再度刷新價格紀錄，新車平均成交價來到4萬9105美元，距離5萬美元門檻僅一步之遙。根據美國汽車資訊網站Edmunds發布的最新數據，這項價格較去年同期上升3.1%，反映新車行情持續走高的市場趨勢。
Edmunds分析總監伊萬．德魯里（Ivan Drury）指出，這波漲勢並非意外，尤其是在電動車占比攀升的背景下更為明顯。他表示，電動車本身的定價普遍高於傳統車款，當消費者購買電動車的比例提升時，自然拉升整體交易均價，使市場正式逼近新的歷史標記。
新車平均月付款項同步增加
德魯里強調，如今市場上要找到比過去幾年更便宜的車型已極為困難。他提到，目前選擇換購新車的消費者，其舊車車齡平均約5年半至6年。「對於在2019或2020年入手新車的買家而言，如今面對大幅走高的行情，價格落差往往會帶來極大的衝擊。」
他進一步說明，若車主多年未曾踏入展間，現在發現新車成交價比上次購車高出近1萬美元，價格跳升幅度確實會讓許多人難以接受。
除了車價攀升，新車平均月付款項也同步增加。10月平均月付來到766美元，比去年高出3.2%。雖然貸款利率自去年底以來首次降至7%以下，10月平均年利率（APR）微幅下滑至6.9%，但對於手上仍持有舊貸款、當年利率僅約4%至5%的車主而言，新貸款的利息負擔反而更沉重。
德魯里以平均貸款金額4萬3000美元為例，若採用最常見的72期（6年）貸款方案，整體利息支出約為9500美元。他指出，這筆費用完全不是車價的一部分，而是為了取得資金所付出的額外成本。
汽車經銷商的折扣緩漲效果有限
在車價與利率同時攀升的情況下，汽車經銷商雖逐步提高折扣幅度，但對市場壓力的緩解有限。Edmunds數據顯示，今年平均折扣金額從1月的1985美元一路增加，6月達到年度高點2262美元，10月則為2240美元。德魯里解釋，車廠提供銷售獎金，讓經銷商得以再次採用折扣策略，以維持銷售動能。
目前新車平均庫存天數約為60天，依照業界標準屬於可接受範圍。然而德魯里指出，從經銷端角度來看，庫存周轉仍需儘量縮短，庫存天數越少，對營運流動性越有利。
責任編輯：許詠翔
