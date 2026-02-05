新車投產/深化電池專業技術 保時捷宣布Cayenne Electric正式投產

繼全新 Cayenne Electric 於 2025 年 11 月中旬全球首發後，其位於斯洛伐克的生產線也已正式啟動。該產線採用具備高度靈活性的「共線生產」模式，將純電版本與燃油引擎、混合動力車型於同一條產線製造，使保時捷能迅速應對市場需求的變化。

同時為了進一步精準擴展自身的電池專業技術，保時捷在 Cayenne Electric 上採用了完全自主研發的電池模組。這些模組由位於斯洛伐克東北方約 100 公里的智慧電池工廠（Porsche Smart Battery Shop）製造。

Cayenne Electric 正式在斯洛伐克的工廠投產。

全新 Cayenne Electric 已在多個層面上突破既有界限。作為旗艦車款的 Cayenne Turbo 擁有高達 1,156 hp（850 kW）的輸出功率，成為保時捷有史以來動力最強大的量產車型。新世代車型更配備保時捷迄今面積最大的螢幕，以及反應速度極致敏捷的保時捷通訊管理系統（PCM）。此外，Cayenne 的客製化選項的豐富程度也堪稱前所未有。

車輛將採功能整合式的高壓電池，具備 113 kWh 的總能量含量。

保時捷智慧電池工廠是原廠為了生產下一代電池模組所特別打造的尖端基地，據原廠表示，從原型生產階段累積的專業技術，得以無縫轉移至量產製程。透過包含電芯準備、堆疊、雷射焊接、發泡、冷卻板整合及下線測試等精密控制的工序，所有模組皆在最嚴謹的品質控管下製造完成。

為了生產全新的電池，保時捷針對生產基地進行大規模擴建，運用幾近全自動化的沖壓產線。

預計接下來將導入國內的Cayenne Electric 會採用功能整合式的高壓電池，具備 113 kWh 的總能量含量、高能量密度與大型軟包電池芯，續航里程超過 600 公里，並支援 800 V 快速充電技術。其中，「雙面冷卻」技術更是全球首創：透過兩塊冷卻板，系統可根據需求從上方及下方對高壓電池進行冷卻或加熱，使電池能更高效地達到最佳工作溫度區間，同時為生產這款全新純電 SUV，福斯集團針對生產基地進行大規模擴建，運用幾近全自動化的沖壓產線，讓該廠區已成為歐洲最現代化的沖壓工廠之一。

為確保合作無間，一組保時捷原廠的員工將常駐於工廠。他們直接應對當前的挑戰，將遇到的所有問題帶入保時捷組織內部解決，從而在新車投產的動態環境中確保快速的資訊交流。保時捷將此運作機制稱為「駐廠模式（resident model）」。

