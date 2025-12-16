新車隔熱紙見光率「前擋70%、前窗40%」！ 最快明年第1季納管

汽車隔熱紙新規格即將上路，車主要注意選擇 。（圖：模擬法規規定之汽車隔熱膜示意圖)

交通部有意將汽車隔熱紙透光率正式納入管理。交通部近日預告修正《道路交通安全規則》，規劃未來新車在領牌檢驗及定期驗車時，前擋風玻璃隔熱紙的可見光透過率須達70%以上，前側車窗則不得低於40%。相關措施預計明年第一季上路，不過已完成領牌的既有車輛不溯及適用。

交通部說明，考量台灣地理環境與氣候條件，駕駛人普遍因隔熱、防紫外線或降低眩光需求而張貼隔熱紙，不過太低的透光率恐怕影響行車視線與安全。為確保駕駛視野清楚、提升交通安全，並回應實務檢討結果，這次修法將明確訂出申請牌照檢驗及定期檢驗時，玻璃隔熱紙的可見光透過率標準，同時要求所使用的隔熱紙須具備合格標識。

依草案內容，未來新登檢領照車輛如果張貼隔熱紙，前擋風玻璃須使用透光率70%以上的合格產品，但自玻璃邊框上緣起15公分內區域不受限制，前側車窗則須達40%以上。至於計程車規定更為嚴格，後側窗、後窗及後擋玻璃也需符合40%以上透光率。新制上路後，隔熱紙透光率也將列入定期驗車項目。交通部公共運輸及監理司長胡廸琦說明，目前仍處於預告階段，待預告期滿並完成法制作業後，還需與業者及檢驗單位溝通細節，整體目標仍以明年第一季實施為原則。