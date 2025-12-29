新車隔熱紙透光度「前擋70％、前側40％」 目標明年1月底上路

台灣因天候關係，汽車隔熱紙幾乎成了標準配備，而汽車前擋及車窗玻璃明暗程度，攸關駕駛行車視野辨識及操駕表現。(記者彭健禮攝)

〔記者彭健禮／苗栗報導〕汽車隔熱紙新規範，前擋玻璃隔熱紙透光度須達70%以上，前側窗達40%以上，已領牌舊車不溯及既往，以明年1月底前實施為目標。苗栗監理站表示，新規範上路後，新車領牌檢驗、後續定期驗車，使用儀器檢測把關。

台灣因天候關係，汽車隔熱紙幾乎成了標準配備，但過去無明確規範。由於汽車前擋及車窗玻璃明暗程度，攸關駕駛行車視野辨識及操駕表現，交通部公路局於今年6月公布「汽車車窗及擋風玻璃黏貼隔熱紙使用指引」，並預告修正「道路交通安全規則」第39條、第39-1條草案，將隔熱紙標準入法。

苗栗監理站表示，行政院公報中心亦已公告使用指引，後續針對新車納管期程預計規劃於明年1月底前實施為目標，目前持續完成相關準備事項，最後實施期程仍以交通部完成修正發布道路交通安全規則施行時間為準。

苗栗監理站指出，玻璃黏貼隔熱紙以車輛「B柱」為主要分水嶺，使用指引建議車輛前擋黏貼可見光透過率70%以上、前側窗40%以上的隔熱紙；計程車後側窗及後(擋)窗黏貼均為40%以上的隔熱紙，以確保駕駛人在行駛過程中，具有足夠行車視線與清晰的視野，以維護駕駛人及行人的安全。

苗栗監理站表示，民眾或隔熱紙安裝廠商若有黏貼隔熱紙需求，可至「監理服務網」-「汽車車窗及擋風玻璃黏貼隔熱紙」專區(https://reurl.cc/eMqvNK)，查詢選用合適的產品。

