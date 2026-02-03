新車隔熱紙透光率2/28納管 不合格未改善可罰1800元

噴上中性清潔劑再貼上去，就是希望隔熱紙更緊密服貼在擋風玻璃上，不少汽車車主為了隔熱跟隱蔽性，都會選擇在前後擋風玻璃跟車窗貼上隔熱紙，不過透光率成為安全行車的另一個焦點。

公視記者歐芸榕在現場報導，「現在這台車的前擋風玻璃，是完全沒有貼隔熱紙的狀態，我們就從駕駛座往外看它的透光程度。」

沒貼隔熱紙，從車外面揮手，駕駛可以清楚看到；對比一下貼上透光率35%的隔熱紙，駕駛看到的車外世界稍微變暗。

不過2月28日開始，新領牌車輛要貼隔熱紙，都要符合新制度規範，前擋風玻璃需要黏透光率70％以上、前側窗40％以上隔熱紙；而計程車跟幼兒車除前擋風玻璃70％以上，前後側窗、後擋窗都要符合40％以上。

交通部次長陳彥伯表示，「車窗隔熱紙標誌的檢驗，如果不符合相關的規定，當然就依照《道路交通管理處罰條例》17條的規定來予以處罰。」

汽車隔熱紙業者曾飛豪指出，「第一個當然是隔熱，接下來它還有防爆的作用，就是你玻璃如果破掉的話，它會整個黏在一起，隔熱紙它太透的情況下，陽光過來它會有眩光的情形。」

如果經過檢驗不合格，而且一個月內未改善，最高可處1800元罰鍰，超過一個月沒改善吊扣牌照、超過6個月註銷牌照。只是依照現行法規，新出廠車輛5年後才需要面臨第一次驗車，公路局強調，會強化臨時稽查機制。

公路局長林福山提到，「路檢臨稽過程當中，有發現車輛規格不符合規定這個部分的話，都可以適時通知回來，實施這個臨時檢驗。」

未來符合規定的隔熱紙產品會有合格標識，將以隔熱紙單品管理方式，從源頭來推動黏貼隔熱紙產品符合標準的新制措施。

消基會表示，國外車輛是出廠時就黏貼隔熱紙，我國從新出廠車輛開始納管，可望逐漸接軌國際，但因為舊車沒有納管，仍可滾動式檢討，設置落日條款的必要。

