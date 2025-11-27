新車駕駛、計程車注意 「隔熱紙」新制2026年上路

為避免隔熱紙濫貼造成視線不良影響行車安全，交通部於今年6月30日公告《汽車車窗及擋風玻璃黏貼隔熱紙使用指引》，並宣布自2026年起新出廠車輛將強制納管隔熱紙，詳細實施日期將另行公布。

台灣夏季高溫炎熱，許多駕駛會使用隔熱紙。公路局表示，台灣不少車主基於防曬、隔熱、抗眩光等需求，車輛出廠後幾乎都會額外加貼隔熱紙。然而車主們卻不清楚該如何選擇適當產品，誤貼透光率過低的隔熱紙，導致夜間視線更暗，若遇到雨天更危險，也會使後方路況難以辨識，因此提前公布指引供民眾準備。

根據最新使用指引，一般車輛前擋風玻璃透光率建議達70%以上、前側窗（A柱至B柱之間）建議40%以上，後側窗與後擋風玻璃則不設限制。針對計程車部分，除前擋風玻璃同樣建議透光率70%以上外，為了全面提升乘客與駕駛的視線安全性，前側窗、後側窗與後擋風玻璃均統一建議透光率達40%以上。

此外，前擋風玻璃自邊框上緣起15公分範圍內可黏貼隔熱紙，但不得遮蔽行車視野輔助設備，也不能影響車輛主被動安全系統的運作。

交通部強調，新制正式上路前將持續進行宣導工作，提醒民眾提前挑選「看得清楚、遮得住熱」的隔熱紙產品，同時兼顧行車舒適性與安全性。

