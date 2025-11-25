新軍事行動在即！川普要委國總統下台 航班取消避險

圖／達志影像美聯社

美國再度升高對委內瑞拉的軍事威脅，施壓總統馬杜洛下台；白宮官員透露，美國即將發動新一階段的軍事行動，美軍多位高階將領，前往波多黎各的基地視察，為增派軍力做準備。美國FAA也發出警告，飛越委內瑞拉上空的航班有危險，已經有三家國際航空公司，取消從委國起飛的航班。美國國內並不贊成川普動武，民調顯示七成民眾反對出兵委內瑞拉。

美國總統川普再度升高軍事威脅，意圖使委內瑞拉改朝換代，施壓總統馬杜洛下台；白宮官員透露，美國即將對委國發動新一階段的軍事行動。週日，美軍多位高階將領前往波多黎各的前美國海軍基地視察，為增派軍力做準備。上週五，美國FAA也發出警告，飛越委內瑞拉上空的航班可能遭遇危險處境，目前已經有三家國際航空公司，取消從委國起飛的航班。

委內瑞拉民眾：「我不願想像最糟糕的狀況，外國人入侵委內瑞拉，他們不會輕易得逞，因為我們的愛國心強烈，至少我是如此。絕對不能發生，讓別國入侵我們的國家。」

24日，美國政府將委國的販毒組織「太陽集團」列為外國恐怖組織，國務卿盧比歐強調，這個集團長期滲透委國軍警系統，利用國家資源販毒到美國，威脅區域安全，總統馬杜洛還庇護集團成員，導致國家經濟崩潰與移民危機加劇，也威脅美國安全。將馬杜洛被列為罪犯，川普便能名正言順地進行制裁，包括打擊馬杜洛的資產，但法律有規範，不能動用致命武器。

委內瑞拉副總統 羅德里奎茲：「他們簡直不可理喻，不斷地重複、重複再重複，卻失敗再失敗。關於販毒的故事，這是甚麼故事啊？要是真想打擊毒品，他們應該到厄瓜多去，把他們的總統拉下台。」

美國的軍事威脅周周升級，馬杜洛感受龐大壓力，除了到處造勢激起抗敵愛國心，他還以喜劇的方式，試圖化解兩國緊張情勢，在造勢場合又歌又舞，高喊和平。

委內瑞拉總統 馬杜洛：「和平、和平、和平是命令，我的命令是和平。不要戰爭，不、不、不。」

美國國內並不贊成動武，最新民調顯示，七成民眾反對攻擊委內瑞拉；另外，73%的民眾認為，川普政府沒有清楚解釋動武的理由。任職於歐巴馬時期的前國務卿凱瑞，對馬杜洛的看法與川普相同，但也提醒政府應以伊拉克戰爭為戒。

美國前國務卿 凱利：「馬杜洛是名符其實的惡棍，他確實協助販毒，他破壞民主，迫害政敵，他執政我看不出有任何可取之處，但我們能怎麼做？我們得記取歷史教訓，特別是美國沒有竭盡所有外交手段，就很難得到支持，以伊拉克為例，那是美國外交史上最大的錯誤。」

馬杜洛有心求和，白宮透露，川普願意和他直接通話，但強調不會排除動武。川普是鐵了心要馬杜洛下台，但對「後馬杜洛時代」沒有規劃。諾貝爾和平獎得主、委國反對黨領袖馬查多表示，她已經準備好要取代馬杜洛，但沒有美國的支持，委內瑞拉很快就會崩潰。政治專家警告，伊拉克、阿富汗、利比亞和巴拿馬，這些被美國軍事干預過的國家都是前車之鑑，美國通常在槍聲停止後，就會失去興趣，留下爛攤子讓各國自己去收拾。

