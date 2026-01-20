新農業行銷 巴基斯坦農民在TikTok

TikTok的全球活躍用戶數，超過15.8億人，早已成為許多直播主的帶貨平台。巴基斯坦果農指出，為了讓民眾能把握來果園的最佳採摘時機，果園從去年(2025)11月起，特別將水果熟成的樣貌，上傳到TikTok平台，不僅客流量變多了，同時間也意外增加了外銷訂單，替巴基斯坦的農業行銷，翻開了新篇章。

黃澄澄的果實，在枝頭結實纍纍。巴基斯坦農民最近也開始運用TikTok平台，來提升當地柳橙的銷售量，特別是他們引以為傲，坎普爾地區獨有的品種，血橙 。

果農 沙阿：「我們在TikTok上架的主要目的是，告訴大家，血橙已經完全成熟了，我們希望大家了解這一點，以便在合適的時間來採摘，如果他們太早來也只是徒勞，這就是我們製作這些影片的原因，TikTok會在所有影片上，顯示它們的發布日期。」

就像賞櫻要等滿開的花況期，巴基斯坦果農指出，不少消費者喜歡親自採摘柳橙，享受田園樂。因此，果園特別將水果熟成的樣貌，上傳到TikTok平台，主要是讓民眾能把握最佳的採摘時機，同時間也意外增加了外銷訂單。

果農 沙阿：「我們製作TikTok影片，也是為了推廣我們的產品，因為社交媒體現在非常流行，透過TikTok做廣告，收入就會增加，我們的收入也確實增加了，果園擴大了，客戶也增加了，其中很多顧客來自國外，我們透過TikTok收到了很多海外訂單。」

根據法新社報導，巴基斯坦的血橙，因其深紅色的果肉鮮嫩多汁，加上酸甜可口的味道，以及高維生素C及抗氧化劑的含量，備受推崇。

TikTok目前的全球用戶數，超過15.8億人，早已成為許多直播主的帶貨平台，現在也替巴基斯坦的農業行銷，翻開了新的篇章。

