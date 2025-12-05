新進護理師起薪破52K！新光醫院砸1億「全面加薪」 近2年調薪幅度破14%

​新光醫院今（5）日正式宣布，自2026年1月1日起全體員工薪資再調升1800元，調幅3.5%，每年將新增1億元以上人事投入。這是該院繼2024年2月起陸續調整薪資後再度加碼，至2026年1月止，全院員工累計調薪幅度已突破14%。

其中，輪值三班護理人力為本次改革核心，自2023年11月至115年1月累計調薪超過25%。新進三班護理人員起薪從5萬1000元提升至5萬2800元／月，並提供到職簽約獎金7萬元、留任獎金、單位績效獎金，白班護理人平均薪資可達6萬5100元。新光醫院同時提供4年免費住宿等福利，以創造可安心投入的工作環境，強力吸引並留住護理人才。

今年「健康台灣深耕論壇」中，賴清德總統公開呼籲醫療機構加薪留才；衛福部長石崇良在媒體受訪時亦提出擬保障護理人員起薪、改善人力耗損、建構醫護永續職涯。護理師護士公會全聯會亦表態支持，認為 「護理人力不是短缺，是被耗損」，唯有提升起薪，才能留住核心人力。

新光醫院行政副院長洪子仁表示，新光醫院堅定支持政府改革方向，並以具體行動領先推動調薪，「明年1月再加薪不是口號，而是新光醫院對醫護永續的承諾」。洪子仁指出，同時呼籲政府持續投資醫療、強化醫療機構財務韌性，讓加薪成為制度，而不是事件。

洪子仁指出，自COVID-19疫情結束後，2023年全台出現醫護離職潮與關床潮，當時新光醫院因人力吃緊 一度關床達91床。透過董事長吳東進大力支持與全面薪資改革，今年9月新光醫院病房已恢復全開、無降載關床，顯示調薪是真正能帶來人力回流的關鍵力量。

​洪子仁強調，持續調高薪資只是起點，未來新光醫院同時會打造友善職場、合理護病比，並以AI降低護理行政負擔，例如數位化紀錄、自動化評估、智慧排班等，「讓每一位護理人員能在安全、值得留下、看得到未來的工作場域發展」。​

新光醫院表示，此次調薪不是一次性規劃，而是落實「醫療人力永續」的長期策略，未來將持續投入人才培育、職涯支持、數位創新等方案，期待公私協力共同扭轉醫療職場困境，讓醫護人員成為受尊重、有前途、有希望的專業。

