新郎婚禮被灌倒！新娘上網公審主管 判2個月刑期

台南一名新娘不滿新郎在婚禮上遭主管頻頻灌酒，導致典禮無法順利進行，憤而將對方的個人資料與照片張貼至臉書粉絲專頁公審。對此台南地方法院判處新娘2個月有期徒刑。

判決書指出，兩位新人於2023年6月10日舉辦結婚典禮，當時新郎遭主管灌酒，導致身體當場不適，使婚禮未能順利完成，新娘事後多次要求主管道歉，但未獲理會，新娘竟於12月1日凌晨在臉書粉絲專頁上，公開張貼主管的照片及含有其姓名的對話紀錄截圖。

台南地方法院審理後認為，新娘的行為已觸犯《個人資料保護法》第41條「非公務機關非法利用個人資料罪」，法官審酌新娘未能克制個人情緒及理性處事，在臉書粉絲專頁揭露主管的個人資料，損害其隱私，所為實不可取，最終判處新娘2個月有期徒刑，全案仍可上訴。

