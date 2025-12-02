新郎婚禮COS豬八戒進場！新娘：露的比我多

高雄一對新人日前舉行婚禮，新郎以豬八戒造型驚喜進場，逗樂全場賓客。（圖／新郎簡先生提供）





高雄一對新人日前舉行婚禮，新郎以豬八戒造型驚喜進場，逗樂全場賓客，影片也在網路上瘋傳。《EBC東森新聞》實際採訪這對新人，新娘還笑說丈夫在婚禮上露得比她還多。

婚禮進場時大門打開，新人一同現身，會場立刻爆出歡呼聲。新娘身穿喜氣紅禮服很正常，但新郎手持釘耙、胸前大紅花、戴著長豬耳，完美重現豬八戒造型，尤其那一顆肚子更被親友讚嘆神還原。

在 Threads 查看

親友忍不住笑稱新郎很有料，新郎化身天蓬元帥邊走邊唱，讓現場親友都笑到不行。30號晚間在高雄舉辦的這場婚禮，新郎袒胸露肚扮豬八戒成為全場焦點。

廣告 廣告

新郎簡先生受訪時說，爸媽看到當下也想阻止但來不及了。他表示先前拍婚紗就有扮豬八戒，笑稱那是「天生的肚子」。新娘莊小姐則說，新郎在婚禮上露得比她多，這段橋段其實是她主動要求，因為覺得這樣既有趣又能活絡氣氛。

這場創意進場不僅替他們的人生大事增添趣味，也讓出席親友留下最深刻的記憶。

更多東森新聞報導

大停水！2縣市53小時無水可用 臨時供水站待命

行刑式槍殺高雄通緝犯 27歲槍手背景遭起底

7旬婦開車誤入高雄輕軌軌道陷草地 無人傷函送偵辦

