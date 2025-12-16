新郎狂被灌酒毀了婚禮！新娘臉書「怒PO主管照片公審」…結果反吃官司

新娘不滿主管在婚禮上灌醉老公，竟在粉專上公審對方。示意圖／取自免費圖庫pixabay

台南市過去曾發生一起灌酒導致公審的事件，一名37歲的女子不滿公司主管在自己婚禮上給新郎灌酒，導致婚宴失序，事後多次要求對方道歉也未果，後來竟氣得在臉書上公開對方照片與對話截圖公審。台南地方法院審理後，認定女子行為違反《個資法》，判其有期徒刑2月，得易科罰金，全案仍可上訴。

根據判決書，這起事件要回顧到2023年6月10日，台南一名37歲的謝姓女子舉辦結婚典禮時，也有邀請時任主管林姓男子出席，怎料卻發現林男不斷在典禮上對自己的老公灌酒，導致老公不勝酒力、身體不適，使婚禮無法順利完成。謝女事後雖然多次要求林男就此事道歉，但始終未獲回應，雙方心結未解。

廣告 廣告

不料，謝女竟氣得在2024年12月1日凌晨1時2分許，在自己的粉專上公開張貼林男的照片及對話紀錄截圖公審。林男發現相關貼文後，認為貼文裡的內容足以直接識別他的個人資料，導致隱私權益受損，隨即向警方報案，案件經台南市政府警察局第一分局報請台南地檢署偵辦。

檢方偵查期間，除了傳喚謝女到案說明，也蒐集其臉書貼文截圖、雙方對話紀錄，以及2人於警詢、偵查中的供述，認定謝女犯罪事證明確，隨後依違反《個人資料保護法》第41條「非公務機關非法利用個人資料罪」提起公訴。

對此，台南地院審理後，認為謝女確實未能理性處事，隨意在社群平台揭露他人個資，行為實不足取，考量其犯罪動機、手段、造成的損害及犯後態度，依法量處有期徒刑2個月，得易科罰金，以每日1000元折算，全案仍可上訴。



回到原文

更多鏡報報導

99公斤新娘「婚後半年狂瘦35公斤」提離婚！竟遭婆婆疑「外面有人了」：嫌棄我兒子

誇張！中國情侶故意挑公共場所 全校學生圍觀瘋拍「愛情動作片」

開心準備結婚！未婚夫家「拖延聘金66萬」 妹子心寒：婚禮剩3週