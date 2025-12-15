新郎被主管灌酒婚禮泡湯！新娘PO網公審 下場慘了

新郎被主管灌酒，導致無法進行婚禮，新娘PO網公審主管遭提告。 圖：新頭殼資料照（示意圖）

[Newtalk新聞] 台南市一名37歲謝姓女子2023年間與丈夫舉辦婚宴，當天林姓主管狂灌新郎酒，導致對方身體不適無法順利進行婚禮，謝姓女子事後多次要求林姓主管道歉未果，一氣之下PO文公審，並公開林姓主管照片與對話紀錄，林男隨即提告，台南地院依違反個資法判處謝女2個月徒刑。

謝姓女子不滿林姓主管在婚宴上狂灌自己丈夫酒，導致婚禮泡湯，事後多次要求林男道歉無果，謝女便在個人臉書粉絲專頁公開張貼林姓主管照片、姓名與對話紀錄截圖，林姓主管發現後，隨即報警處理。

案經地檢署偵結後將謝姓女子依違反《個人資料保護法》起訴，並聲請簡易判決，台南地院指出，謝女於社群平台揭露林的個人資訊，造成林男隱私損害，經評估謝女的犯後態度、犯罪動機、目的及手段，在今年6月依非公務機關非法利用個人資料罪判刑2月。

隨後謝姓女子提出上訴，稱已和林姓主管達成調解並賠償，當庭向對方道歉，請求從輕量刑，並給予緩刑機會。合議庭指出，原判量刑已屬最低標準，並未失之過重、過輕，謝女並無再犯之虞，因此駁回上訴並宣告緩刑2年。

