新郎被灌醉無法送客 新婚妻上網公審丈夫主管反吃官司 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

2023年間，台南市一名女子小愛（化名）與丈夫阿德（化名）舉辦婚宴，但婚宴過程中，阿德的主管文哥（化名）不斷對阿德灌酒，阿德不勝酒力，身體出現不適，造成最後只有小愛獨自一人送客。小愛事後越想越生氣，於是上網PO文公審文哥，文哥發現後告上法院，案經台南地院審理後，依《個人資料保護法》，判小愛有期徒刑2個月、可易科罰金。

判決指出，小愛與阿德在2023年6月間結婚，並在同月舉辦婚宴，結果在婚宴過程中，阿德的主管文哥找各種機會灌酒，造成阿德醉倒現場、只能去房間休息，整個婚宴現場只剩小愛在唱獨角戲，小愛事後對文哥的行為遲遲無法諒解。

廣告 廣告

直到婚宴結束後，小愛不斷要求文哥道歉遭拒，小愛氣不過，便在臉書粉專公開文哥照片，以及雙方對話截圖記錄，文哥發現以後，認為面子掛不住，於是前往警局提告小愛違反《個資法》。

台南地檢署偵結後將小愛起訴，並聲請簡易判決，台南地院簡易庭法官審理後，依《個人資料保護法》非公務機關非法利用個人資料罪，判小愛2個月有期徒刑，全案仍可上訴。

照片來源：翻攝畫面

更多《CNEWS匯流新聞網》報導

俄羅斯人妻玩「Tinder」連劈2人 大膽示愛「我需要被調教」

行政院擬不副署財劃法 學者：在野黨不會上當賴卓背後「這盤算」

【文章轉載請註明出處】