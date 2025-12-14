新郎「美幹拎」婚禮喊卡⋯新娘氣炸了上網公審灌酒主管！結果反被將一軍

記者林昱孜／台南報導

新郎「美幹拎」婚禮喊卡，新娘槓灌酒主管慘了。(示意圖／PIXABAY)

婚禮被搞砸氣炸結果慘了！台南一名謝姓女子前年結婚，婚禮被自己主管搞砸，沒有圓滿落幕，連個道歉都討不到，氣得在臉書公審對方，最後被提告妨礙名譽。台南地院認為，謝女違反《個人資料保護法》判刑2月。可上訴。

判決書指出，謝女於112年6月10日舉辦結婚典禮，公司林姓主管受邀參加婚禮，卻在席間竟然不斷灌酒，導致新郎林男不勝酒力、身體不適，結婚典禮無法順利進行喊卡。謝女事後多次要求主管道歉，但卻遭到無視，同年12月1日氣到在粉專公開主管照片，以及雙方對話紀錄截圖。

林姓主管發現後，認為貼文已經曝光自己照片、姓名等，足以損害自身名譽，因而向警方報警提告。台南地檢署依違反個人資料保護法提起公訴，聲請簡易判決處刑。

台南地方法院認為，謝女未能克制情緒，在社群平台揭露他人個資，使其隱私受到損害，但考量謝女犯後態度，依個資法判刑2月，如易科罰金，以1000元折算1日。全案可上訴。

