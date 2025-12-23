新部署百餘枚洲際飛彈？陸外交部：美方炒作是其一貫伎倆

據《路透社》取得的五角大廈報告草案，大陸可能已在最新啟用的三處飛彈發射井群中部署超過100枚洲際彈道飛彈，且無意參與任何軍備管制談判。對此，大陸外交部回應稱美方炒作是其一貫伎倆，中方始終將核武力量維持在國家安全需求的最低水平，不與任何國家進行核武軍備競賽。

大陸外交部發言人林劍回應新部署百餘枚洲際飛彈一事。（資料照／央視）

據《澎湃新聞》報導，大陸外交部23日下午舉行例行記者會，《路透社》提問五角大廈報告相關內容，大陸外交部發言人林劍表示：「我不了解你提到的所謂的美國的內部報告。」他指出，美方的類似炒作是其一貫伎倆，旨在為自身加速核力量的現代化，破壞全球戰略穩定的行徑尋找藉口。國際社會應對此有清醒認識。美國作為擁有最大核武庫的超級核大國，當務之急是切實履行核裁軍特殊優先責任，進一步大幅實質地削減核武庫，為其他核武國家加入核裁軍進程創造條件。

林劍強調，大陸政府前不久剛發布了《新時代的中國軍控、裁軍與防擴散》白皮書，全面闡明了大陸的核子政策和軍控立場。大陸堅定恪守不先使用核武政策，堅持自衛防禦核武戰略，始終將核武力量維持在國家安全需求的最低水平，不與任何國家進行核武軍備競賽，「中方一直積極參與《不擴散核武條約》審議進程和五核國機制會議，就核軍控問題同各方保持對話。」

解放軍東風-31AG洲際飛彈。（資料照／新華網）

據《路透社》稍早報導，該報告特別指出，大陸很可能已在靠近中蒙邊境的飛彈發射井群中，部署超過100枚固體燃料的東風-31型洲際彈道飛彈。美國國防部先前曾通報這些發射井群的存在，但未披露其中實際部署的飛彈數量。

報告顯示，大陸2024年的核彈頭庫存仍維持在600多枚，成長速度一度放緩，但預期2030年前將突破1000枚。這份涵蓋範圍廣泛的五角大廈報告詳述大陸的軍事擴張，並指出「中國預期在2027年底前，具備對台灣作戰並取得勝利的能力」。

報告補充說，北京正持續精進以「強硬手段」奪取台灣的軍事選項，其中一種可能包括對距離大陸本土1500至2000海里範圍內的目標發動打擊。「若攻擊規模足夠，這類打擊行動可能對美國在亞太地區衝突中的存在造成嚴峻挑戰與干擾。」

