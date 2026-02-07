新都市傳說！台北車站地底藏「神秘膠囊旅館」？ 一票網跪求入住

都市傳說！台北車站地下深處的「膠囊旅館」曝光。圖／圖／台北捷運 Metro Taipei臉書

你有住過膠囊旅館嗎？小小的空間讓人特別有安全感，而且如果是在寸土寸金的台北市中心，住宿費超貴，如果能有膠囊旅館該有多好啊！台北捷運公司透露，在台北車站地下深處就有一處類似膠囊旅館的空間，這不是都市傳說，而是真實存在的，但僅供特定人士使用，讓一票網友都好羨慕，紛紛留言求開放一般民眾入住體驗。

台北捷運公司日前開箱這個膠囊旅館，地點位於台北車站的地底深處，北捷說：「最近台北捷運出現了一個都市傳說：在行控中心深處，藏著一個只有內部員工知道的神秘休息空間？」

廣告 廣告

答案揭曉，這個神祕的休息空間是「高運量行控中心的值夜室」。北捷說明，這個值夜室的打造，是為了讓 24 小時輪班、承受高度精神壓力的行控中心工作人員，能有一個暫時卸下壓力、徹底放鬆不受打擾的「秘密基地」，還備有盥洗室，總共有6座膠囊，還可依照個人需求調整燈光。

值夜室三大特色

極致隱私：獨立膠囊空間，隔音又遮光，一秒進入深度睡眠。 機能美學：綠意盎然的設計，舒緩緊繃的神經。 能量回血：下工作崗位後確保休憩品質、上工時精神飽滿繼續守護旅客安全。

網友們看後紛紛留言表示「可以辦體驗營」、「適當給員工休息是好事能減少疲勞問題」、「這也不是賣住宿的啦！用料品質應該高於膠囊旅館」、「有進步是好事，持續進步跟提升待遇才能吸引好的人才」、「光是隱密性就比台灣一堆醫院給主治醫師的值班室好太多了」、「有考慮開放上架到訂房網站嗎」、「真想住一次看看」。



回到原文

更多鏡報報導

他買300元刮刮樂「刮完沒中」想要丟 「多做這一事」現賺1萬5

高中生「鼻竇炎拖5天」蓄膿感染大腦 開顱搶救仍病逝

險死！男子把降血壓藥「掰開吃」竟直接昏迷 血壓低到測不出

史上最大規模民告官！黃國昌率逾2000名警消遞狀提告討退休金