新醫講座 結合智能儀掌握健康

迎接冬至節氣，衛福部新營醫院於門診大廳舉辦「新醫相伴，冬補強身」活動，邀中醫科胡承暉醫師及家醫科翁靖惠醫師分別主講「養陰補腎過好冬」、「帶狀皰疹預防」，現場提供桂圓紅棗養生茶讓民眾補氣養身，也提供智能耳脈儀健康檢測體驗及結合安寧器捐、醫病共享決策、健康衛教、精神疾病去汙名化等闖關遊戲及小禮包，讓民眾了解多元醫療資源。

中醫科胡承暉醫師表示，「養生」就是順應自然氣候的變化，中醫常說「冬不藏精，春必病溫」，亦即冬天若沒有好好「收藏精氣」，來年春天就容易生病，因為冬季是人體陽氣潛藏、滋補陰精的季節，要早睡晚起、適度溫補、減少耗損，以鞏固腎氣和免疫力，應對來年春天外界的變化；春生夏長秋收冬藏，做到春夏養陽，秋冬養陰，才能讓身體更健康；透過體質檢查，搭配適當的飲食、穴位保健、藥物調理，能過好冬迎向健康的新一年。

廣告 廣告

家醫科翁靖惠醫師也介紹帶狀皰疹（俗稱皮蛇）成因、常見症狀如單側皮節疼痛、水泡等及可能引發的皰疹後神經痛、視力或聽力受損等併發症，並強調早期治療重要性，提醒民眾秋冬轉涼呼吸道疾病增多，免疫力下降可能讓潛伏的帶狀皰疹伺機發作，高風險族群如年長者、免疫不全者、慢性病患者可藉由良好作息與健康生活方式提升免疫力，也鼓勵接種疫苗提升完整保護力，降低感染與併發症風險。

現場也設置由前中醫師公會理事長黃科峰醫師等研發的「智能耳脈儀體驗區」，中醫科醫師協助民眾透過AI智慧設備進行健康檢測及解說，讓參與者快速了解身體臟腑與經絡能量狀態，掌握健康數據。