新鈔主題票選首日湧進萬人！驗證碼收不到 央行致歉將儘速排除干擾

中央銀行今（1/27）日正式啟動「台灣之美」系列鈔券面額主題票選活動，上線首日參與人數即迅速突破萬人大關，然而，短時間內湧入的電子郵件驗證請求量過大，導致系統出現傳遞延遲或被攔阻情況，民眾反映無法即時收到驗證碼進行投票。央行對此致歉，並說明已積極協調相關單位與服務供應商進行技術處理，將持續滾動式檢討並儘速排除干擾因素，以確保後續投票流程的順暢。

針對民眾參加「台灣之美」系列鈔券面額主題票選活動，卻收不到驗證碼，央行晚間說明，活動上午甫推出，便獲得各界熱烈的回響，首日參與人數即突破萬人，顯示民眾對鈔券改版議題高度關注，並以行動表達支持。

不過，有民眾反映輸入信箱等資訊後，遲遲沒收到驗證碼，或者等收到驗證碼時已經超過時限，造成投票不便。

央行表示，由於短時間內驗證電子郵件大幅增加，傳遞過程可能因延遲、被攔阻而未能即時送達，導致部分民眾無法於第一時間取得驗證碼，央行對此深表歉意，已積極協調相關單位處理，將持續滾動檢討，儘速排除干擾因素，以確保活動進行順暢，民眾如暫時未能接收驗證碼，請稍後再行嘗試。

央行提醒，本次票選活動將持續進行至2月13日下午5時為止，目前活動時間尚屬寬裕，將持續優化相關機制，歡迎民眾踴躍參與，共同為新版鈔券面額主題提供寶貴意見。

