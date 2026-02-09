新鈔兌換人潮湧現 花警強化護鈔兼顧反詐騙宣導

%E4%B8%80 71 300x225 1

【民眾網編輯方笙楠花蓮報導】為因應春節前夕民眾換領新鈔需求，2月9日為金融機構換領新鈔首日，預期各大金融機構將湧現大量民眾及現金流動，為確保金融交易安全及維護治安，花蓮分局偵查隊特別於2月9日上午，前往臺灣銀行花蓮分行、兆豐銀行花蓮分行等多家金融機構執行護鈔勤務，並同步辦理反詐騙及治安宣導工作。

花蓮分局針對換鈔期間人潮集中及現金進出頻繁時段，加強銀行內外守望及周邊可疑人、車查察作為，防範搶奪、竊盜及詐騙等不法情事發生，確保金融機構營運順暢及民眾人身、財產安全。除提高見警率，發揮嚇阻效果外，也主動關懷現場等候換鈔之民眾，提醒妥善保管隨身財物，避免在公開場合清點大量現金，以降低遭不法分子覬覦風險。

此外，花蓮分局也同步向民眾進行反詐騙宣導，針對近期常見的假投資、假檢警及假親友借錢等詐騙手法加強宣導，提醒民眾切勿輕信陌生來電或不明訊息，涉及金錢往來務必多方查證，並善用「165反詐騙專線」諮詢，避免落入詐騙陷阱。

花蓮分局表示：春節前後為金融交易高峰期，警方將持續加強金融機構安全維護勤務，結合巡邏、守望與宣導等多元作為，全力守護民眾財產安全。若民眾於金融機構或周邊發現任何可疑人事物，請立即向行員反映或通報警方，共同維護良好治安環境，讓民眾安心換鈔、平安過年。