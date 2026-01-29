新銳導演傾注家產豪賭 《再見未來男孩》入圍凱薩獎4大

《再見未來男孩》設定兩個相距857年的未來世界，藉由「彩虹」奇幻之橋魔幻連結。（海鵬提供）

2026年第51屆法國凱薩獎昨晚（1/28）揭曉入圍名單，新銳導演烏戈比安維努（Ugo Bienvenu）執導、奧斯卡影后娜塔莉波曼監製的冒險動畫片《再見未來男孩》（ARCO）表現亮眼，共獲最佳動畫片、最佳首部電影、最佳原創音樂及最佳音效等4項提名。

《再見未來男孩》講述一名來自未來的10歲小男孩艾珂（Arco）意外穿越回2075年，並與小女孩伊莉絲（Iris）展開冒險的故事，推出以來頻受國際影展肯定，去年獲安錫國際動畫影展最佳影片，日前又獲歐洲電影獎最佳動畫片大獎並入圍2026奧斯卡最佳動畫片。導演烏戈比安維努得知獲得凱薩獎4項提名時十分高興，並對能獲同業肯定，表達他最深切的感動，「這是我從事動畫以來最具意義的時刻」。

烏戈傾注家產豪賭《再見未來男孩》榮獲法國凱薩獎4大獎提名。（海鵬提供）

費時５年拍攝的《再見未來男孩》，被導演烏戈比安維努形容是他人生的「巨大豪賭」，甚至為它傾注所有財產，「一旦電影失敗，我會立刻失去房子」。烏戈想藉該片提醒人們，未來並非注定絕望，「人類的想像力和直覺，是機器無法取代的超能力」。

《再見未來男孩》一度難產，幸賴奧斯卡影后娜塔莉波曼即時出手，才起死回生。原來娜塔莉波曼看了45分鐘的分鏡稿驚艷不已，決定投資拍攝，並親自擔任監製。娜塔莉波曼稱許該片是個「未來的記憶」，認為「世上所有的發明，最初都源於某人的想像力」。她對該片「2D手繪感」愛不釋手，認為其「人類的溫度」與「藝術性」，是機器人或AI無法取代的。

娜塔莉波曼稱許《再見未來男孩》是個「未來的記憶」。（海鵬提供）

片中10歲小男孩「Arco」和小女孩「Iris」兩個主角的名字，源自西班牙語中的「Arcoíris」（彩虹之意）。劇情設定兩個相距857年的未來世界，就是藉由「彩虹」這座奇幻之橋來連結，並且完美地魔幻呈現。全片視覺風格既有吉卜力的奇幻感，更有烏戈個人獨特的線條風格。

《再見未來男孩》將於2月13日春節期間起、以法文版及中文配音版在台上映。

