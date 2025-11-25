新銳導演宋康欣首部電影長片《拾光》影后歸亞蕾、戲骨演員寇世勳掀回憶殺！自嘲電影主角也進到超高齡社會！

【記者陳昱成／台北報導】由新銳導演宋康欣執導、資深演員歸亞蕾、寇世勳所主演的電影《拾光》（25日）在紅心字會信義老人服務中心舉辦殺青記者會。導演宋康欣表示：「拾光」的創作初衷是面對全球老齡化 ，描述兩個古怪的老人被迫同住一間雙人病房；更難得的是能邀請到回憶殺級的傳奇演員寇世勳與歸亞蕾來分別飾演「快瞎了」的陳教授和「快痴了」的華姨；歸亞蕾說，現在不只是即將邁入超高齡化社會，就連電影主角也進到超高齡社會了。

（由左至右）寇世勳、新銳導演宋康欣、資深演員歸亞蕾出席電影「拾光」殺青記者會。（圖／光譜映像提供）

導演宋康欣說：能與兩位前輩合作已是創作生涯中「最美好的時光」；歸亞蕾看完劇本，只花了3天就點頭答應拍攝。歸亞蕾也說：劇本中的角色有身邊年長親戚的影子，就覺得這故事很喜歡。而且這劇本是導演跟編劇花5年寫出這樣的劇本，我有感動到。

此次歸亞蕾從美國返台拍攝，並沒有不習慣，因為我是在這長大的，像是回家的感覺；拍攝拾光這部電影，前後總共花了2個月到處跟著導演走訪、學習，實際真正拍攝是21天。

長期定居美國的歸亞蕾，特別返台拍攝電影「拾光」。（圖／光譜映像提供）

81歲的歸亞蕾，強調自己身體非常的好，也很注重養身，早餐就是吃生菜沙拉、咖啡、麵包、蛋，平常也會規律運動，固定做運動。目前在美國生活是，三代同堂與女兒、孫子一起生活，每天都會親自下廚給家人吃，香干肉絲、銀芽豆腐、清蒸魚、紅燒肉、宮保雞丁、獅子頭等，都是拿手菜，豆腐還可以做很多種變化。

《拾光〉於2019年入選歐亞合製工作坊（TIES THAT BIND），獲得文化部影視局及台北市政府支持補助。製作團隊光譜映像製片蔡信弘也說，台灣長照議題電影常被貼上「沈重」標籤，如何打破「老人題材年輕人不看」的刻板印象？透過社群操作來吸引年輕孫輩帶阿公阿嬤進戲院、打破「老人題材年輕人不看」的刻板印象及與公益團體紅心字會的系列合作，讓電影轉化為對長照機構及年長者更實質的幫助。

寇世勳拍攝電影「拾光」出席殺青記者會。（圖／光譜映像提供）

電影《拾光》即將進入後製階段，預計2026年完成並投向國際影展，屆時觀眾將能在大銀幕上一睹兩位高齡主演笑淚交織的精彩演出。