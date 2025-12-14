新錶 2025／超級獨家隱藏版！ HUBLOT 宇舶 MP-18 Tourbillon Arsham Splash Sapphire 陀飛輪藍寶石腕錶

HUBLOT 尚未正式發表的神祕隱藏版 MP-18 Tourbillon Arsham Splash Sapphire ，搭載量身定製的原廠 HUB6026 手動上鍊陀飛輪機芯，擁有特殊的

宇舶與「虛擬考古學」藝術家 Daniel Arsham 合作發表的 MP-17 Meca-10 十日鏈腕錶，是2025年最出風頭的話題大作之一。此錶勇敢地跨越製錶的傳統框界，把機械製錶、當代藝術與材料工程徹底融合於一身，奪得收藏家與評論家的一致好評。

然而事實上，此錶還有一個神祕的「雙胞胎兄弟」存在：MP-18 Tourbillon Arsham Splash Sapphire。是的，你沒有看錯，功能從「十日鏈」變成「陀飛輪」，編號是 MP-18 喔！

廣告 廣告

當 HUBLOT 公關拿著 MP-18 腕錶來到攝影棚時，我簡直不敢相信眼前所看到的。「你們不是才剛剛舉辦一場盛大派對慶祝 MP-17 的誕生嗎？怎麼突然出現這個？」

HUBLOT 公關解釋說，這款 MP-18 目前沒有新聞稿，沒有公關照，沒有國際媒體報導過，官網也尚未刊登。唯一有的，就是手錶本人，以及一張彩色影印出來的技術資料。

所以，我如果要報導的話，就只能看著手錶說故事了。

好吧！我試試看。

給頂級藏家的私密邀約

回溯思考，HUBLOT 製作出這一枚 MP-18 Tourbillon Arsham Splash Sapphire 之後，卻尚未正式發表的原因是什麼？

這是 MP-17 Meca-10 Arsham Splash Titanium Sapphire 十日鏈鈦金屬藍寶石水晶腕錶，其功能為「十日鏈」，錶殼以鈦金屬與藍寶石水晶製成。定價約NT$2,140,000。

首先，這一枚 MP-18 的外型長得與 MP-17 一模一樣，猛一看根本認不出其差別；對於不熟悉的人來說，甚至就連仔細看也都認不出差別，於是這造就了一個資訊落差。對於頂級藏家來說，這一枚 MP-18 是HUBLOT 提供的一紙私密邀約，其多出 300多萬台幣的定價，也為 MP-18 Tourbillon 與 MP-17 Meca-10 劃分出明確的階級。在頂級鐘錶的行銷策略之中，有時候最昂貴的作品是不需要放在聚光燈下的。MP-17 負責在社群媒體上炒出聲量，吸引潮流與藝術愛好者的目光；而這款 MP-18，則保留給那些已擁有無數的HUBLOT、甚至也已經下訂 MP-17 的 VVIP 們。

事實上，許多頂級品牌都有這樣的操作。讓我想起有一次，我難得被邀請上到勞力士錶展展館的二樓參觀，但是其所有櫃子都貼上禁止拍照的標誌，每一只鑲滿各色鑽石彩寶的珍稀錶款，都只有購買者才知道它存在於這個世界上。

專屬的 HUB6026 水花機芯

所以，這枚 MP-18 Tourbillon Arsham Splash Sapphire 技術上有何厲害？

鏤空機芯呈現 "Splash" Shaped Skeleton（水花狀鏤空） 設計。

錶殼完全以透明藍寶石水晶製成，要研磨出錶側的有機曲線，非常厲害。

我們可以看到，在完全通透藍寶石水晶錶殼之內，搭載的是 HUBLOT 原廠自製 HUB6026 手動上鍊陀飛輪機芯。這是一枚完全「量身打造」的機芯，機芯鏤空錶橋結構呈現特殊的 "Splash" Shaped Skeleton（水花狀鏤空） 設計，與藍寶石水晶錶殼的造型完全一致，讓人感受到水花一層又一層飛濺而出的連續動感。機芯的鏤空程度非常大，陀飛輪在 7 點鐘位置飛轉，在全透明的錶身裡，彷彿懸浮於空氣與水花之中。機芯由 184 枚零件組成，擁有 120 小時（5日） 的長動力儲存。

值得一提的是，MP-17 Meca-10 的錶殼是以鈦金屬錶殼再加上層的藍寶石水晶錶圈組成；至於 MP-18 Tourbillon 的錶殼則完全以透明藍寶石水晶製作。要為堅硬的藍寶石水晶研磨出錶側的有機曲線，是非常困難的任務。

水花凝結瞬間的價值

對於一般錶迷來說，HUBLOT MP-17 與 MP-18 錶款都是天價腕錶，但是對於喜歡 Daniel Arsham 作品的藏家來說，這其實是一件「超值」的藝術品。畢竟，要擁有一件 Arsham 的大型雕塑實屬不易，而MP-17 與 MP-18 錶款，不僅是一件可以隨身佩戴的微型雕塑，還是一枚集結了 HUBLOT 頂尖藍寶石材質科技與複雜製錶工藝的精密時間儀器，更完整傳達了 Arsham 的虛擬考古概念。

而就設計層面來說，MP-17 Meca-10 與神祕隱藏版 MP-18 Tourbillon 腕錶，則是「互為表裡」的雙璧。MP-17 Meca-10 十日鏈腕錶表現機械結構的「靜態張力」；而 MP-18 Tourbillon 陀飛輪腕錶則展現出「動態流轉」，這是藝術的「一體兩面」。

所以，我認為，收藏家們必須要把這兩款手錶同時收齊。

品牌：HUBLOT

錶名：MP-18 Tourbillon Arsham Splash Sapphire

功能：時、分指示；陀飛輪裝置

機芯：HUB6026 手動上鍊機芯

動儲：120小時

材質：鈦金屬與藍寶石水晶

尺寸：42mm

厚度：15.35mm

防水：30米

定價：約NT$5,348,000

限量：18只

更多鏡週刊報導

錶壇焦點／透視時間之型態！HUBLOT 村上隆 × Daniel Arsham限量錶款首次同展台北101

新錶2025／90度角的結構秩序！HUBLOT Square Bang陀飛輪四日動力儲存腕錶

【新錶2024】史上首枚一錶三用的藍寶石水晶懷錶！HUBLOT與Daniel Arsham聯名之作現身