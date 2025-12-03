新錶 2025／1/100 秒高振頻藍色旋風！ZENITH 真力時 Defy Extreme 青金石腕錶

真力時全新發表的Defy Extreme青金石款，以「石材美學＋百分之一秒超高頻機芯」製造出鮮明的定位。

瑞士頂級製錶品牌真力時（ZENITH），把色澤深邃的天然青金石，與其可計時至 1/100 秒的獨家「雙擒縱」高振頻計時機芯結合於一身，使這枚限量錶同時具備雕塑般的視覺強度，與令人震憾的專業級計時性能。

真力時全新發表的 Defy Extreme 青金石款，以「石材美學＋百分之一秒超高頻計時機芯」的組合，製造出極為鮮明的定位。

其核心是 Defy Extreme 系列所搭載的 El Primero 9004 自動計時機芯，具備兩組擒縱系統，走時部分為 5 赫茲振頻（每小時3萬6千次），而計時部分則突破至 50 赫茲振頻（每小時36萬次），從而實現百分之一秒的計時精準度。因此在啟動計時功能之後，中央大秒針會以每秒鐘即旋轉一次的速度運行，風馳電掣，視覺效果極為震撼！而按下停止鈕，大秒針也能立即停止，進而從刻度讀取小數點以下兩位數的計時數據。

El Primero 9004 自動計時機芯，具備兩組擒縱系統，走時部分為 5 赫茲振頻，而計時部分則突破至 50 赫茲振頻。

此錶特殊的地方在其面盤部份，採用了深邃藍的天然青金石材，內含黃鐵礦班點，猶如夜空繁星，各一只都獨一無二。

真力時的 Defy Extreme 錶款系列，一直是品牌「挑戰極限」的代表作。其錶殼傳承了Defy 系列的 12 角形的切割錶圈，配以堅毅的設計線條，展現雕塑感與動能氛圍。而在青金石限量錶款上，則使用微噴砂黃金與拋光精鋼的材質組合，使在光影下更顯出質感與深度，可以說是技術與美學的兼容之作。

品牌：ZENITH

錶名：Defy Extreme Lapis Lazuli

功能：時、分、小秒針指示；1/100秒計時碼錶

機芯：El Primero 9004 雙擒縱自動上鏈機芯

動儲：50小時（走時）；50分（計時）

材質：18K黃金與精鋼

錶徑：45mm

厚度：15.4mm

防水：200米

定價：約NT$1,197,400

限量：50只

