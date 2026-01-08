新錶 2026／告別 F1 賽道轉進極限拉力賽場！BELL & ROSS 加入 Defender Rally 車隊陣容

BELL & ROSS 與 Defender Rally 車隊合作，主題聚焦在 BR-X3 系列，定位在「專業運動與探險時計」。定價約NT$279,000

「告別 F1 賽道轉進極限拉力賽場」，這句話聽起來怎麼有點熟悉？

沒錯，其實去年已寫過類似的新聞，當時的主角是勞力士。而如今，又有品牌進行重大的行銷策略轉向。以機艙儀表板為設計靈感的高級製錶品牌 BELL & ROSS（柏萊仕），在結束與法國雷諾集團 F1 車隊的合作之後，於 2026 年初宣佈改與 Defender Rally 車隊跨界，加入極限拉力賽事。而且此計劃於 2026 年一月初開跑的「達卡拉力賽」（ Dakar Rally）上已正式啟動。

自從 F1 賽道成為帥哥明星車手、戲劇性紀錄片，以及一眾精品時尚名牌競速的主場之後，許多原本的贊助品牌勢必得重新思考：如此高額、且高曝光導向的行銷投資，是否仍符合品牌的長期核心價值？

2026 年初，BELL & ROSS 宣佈與 Defender Rally 車隊合作，成為其官方計時夥伴，並隨隊參與包括 Dakar Rally 達卡拉力賽在內的「世界拉力突襲錦標賽」（W2RC），就是一次清楚的品牌定位選擇。

Defender Rally 車隊在沙烏地阿拉伯參加 Dakar Rally 達卡拉力賽。此賽事被公認為全球最嚴苛的拉力賽之一。此賽事路線長達近 5,000 公里，穿越沙漠、巖石與極端地形，對人員與機械皆是終極考驗。

相較於 F1 所代表的高科技、商業娛樂與明星文化，拉力賽，尤其是 Dakar Rally，至今仍被視為賽車運動中最殘酷、最不討好觀眾、卻也最純粹的競技形式之一。長距離、不間斷、極端氣候與地形，考驗著速度、耐力、判斷力，以及裝備的可靠性。這樣的賽事環境，與 BELL & ROSS 一貫強調的「工具時計」精神高度契合。

Defender Rally 車隊以三部 Defender Dakar D7X-R 競賽車參賽，並肩負 W2RC 錦標賽完整賽季挑戰。

而 BELL & ROSS 此次為 Defender Rally 車隊配備的 BR-X3 Black Titanium 腕錶，也充分展現這樣的特色。此錶保有品牌標誌性的「方中帶圓」的設計，採用二級鈦金屬錶殼、配以與 Kenissi 機芯廠合作研發的 BR-CAL.323 自製自動上鍊機芯，通過瑞士官方天文台（COSC）認證，提供高達 70 小時的動力儲存，並有 5 年保固，彰顯了品牌對穩定性的信心，清晰易讀的顯示，也確保在極端環境下的可靠性與精準性。

品牌：BELL & ROSS

錶名：BR-X3 Black Titanium

功能：時、分、秒指示；日期顯示；動力儲存顯示

機芯：BR-CAL.323 自動上鍊機芯

動儲：70小時

材質：鈦金屬

錶徑：41mm

厚度：13.3mm

防水：100米

定價：約NT$279,000

