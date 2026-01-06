新錶 2026／馬年限量錶的材質工藝宣言！HUBLOT 宇舶 Spirit of Big Bang The Year of Horse Limited Edition

HUBLOT 宇舶錶推出 Spirit of Big Bang 馬年霜狀碳纖限量腕錶，以品牌最具代表性的材質創新，展現「黑馬之姿」的強大氣場。全新作品採用前所未見的碳纖維鑲嵌工藝（marquetry），透過純手工裁切、層疊、打磨與潤飾，使深邃霜狀碳纖維在光影中呈現如岩紋般的深黑層次；金質雕線則取自刺繡工法，描繪唐代壁畫中剽悍奔馬的昂首躍動。

看到「生肖錶」，心情偶而會有點複雜。畢竟十二生肖圖騰是屬於華人（或者廣義上的東方文化）的美學，由西方人來操刀，有時會單純流於形式，甚至還可能有「出槌」情況，不過，最近看到HUBLOT（宇舶）發表其2026年最新款Spirit of Big Bang馬年限量腕錶，面盤上的駿馬圖騰，已被他們轉化為材質、工藝與品牌語言的實驗室，非常驚豔。

迎接農曆馬年，HUBLOT 全新 Spirit of Big Bang 馬年限量腕錶，已經到貨，全球限量 88 只。此錶完全呈現近年來 HUBLOT 持續展示的核心概念：如何讓運用在腕錶上的高性能材質以及製錶工藝，自己說故事。

碳纖維鑲嵌工藝

HUBLOT 馬年限量錶最核心的工藝，在於品牌首度採用「碳纖維細工鑲嵌」（marquetry） 來處理面盤上的奔馬圖騰。不同於傳統將碳纖維視為結構或外殼材質，HUBLOT 把多個拋光霜狀碳纖維薄片，經手工裁切、鋪疊、對位後，組成駿馬，使原本偏向工業感的材質，出現近似岩紋與礦石層理的視覺深度。而實際上在燈光或自然光下欣賞，某一些角度甚至會發出有如珍珠母貝一般的晶光，這一點如果非肉眼親見，很難從官方發佈的公關照片上感受得到。

奔馬圖騰的部分，則是以鍍 3N 金的黃銅鑲貼勾勒線條，造型靈感取自唐朝壁畫中線條濃重、動勢強烈的馬匹造型。而且金質線條也採用有立體高度的鑲嵌結構，使黑金之間形成強烈的明暗對比，也放大了腕錶在全黑造型下的視覺張力。

錶殼為 42 毫米酒桶型錶殼，霧面碳纖維材質、鑲以六顆 H 形螺絲，以及煙燻藍寶石底蓋，讓這款馬年限量錶，在外觀上也明確繼承了 Spirit of Big Bang 系列的運動雕塑路線。

品牌：HUBLOT

錶名：Spirit of Big Bang The Year of Horse Limited Edition

功能：時、分、秒指示

機芯：MHUB1710自動上鏈機芯

動儲：50小時

材質：霜狀碳纖維

錶徑：42mm

厚度：13.8mm

防水：100米

定價：約NT$1,170,000

