新錶2025／倒數100天！歐米茄超霸 Milano Cortina 2026限定腕錶敲響冬奧戰鼓
OMEGA歐米茄自 1932 年起擔任奧運官方計時器，至今已是第 32 次合作，長達九十多年的關係幾乎成為品牌歷史的一部分。而1936 年歐米茄亦首次參與冬季奧運，並在德國阿爾卑斯山腳下的Garmisch-Partenkirchen精準記錄滑雪競速時間。
2026 年冬季奧運將於明年2 月 6 日在義大利的Milano Cortina登場，歐米茄將負責 8 個運動項目，包括首次亮相的滑雪登山，共 116 場賽事的精準計時任務，因此於日前特別推出「超霸 Milano Cortina 2026限定腕錶」，作為2026冬奧開幕倒數百日的暖身信號。
話說以往的超霸（Speedmaster）38毫米錶款幾乎都僅見於女錶系列，但若翻開超霸系列的發展史，歐米茄也曾於1988年發表過39毫米的男用超霸計時碼錶，並被錶迷暱稱為「Speedmaster Reduced（縮小版超霸）」，直到2009年停產並被38毫米錶款取代。
雖然以超霸38毫米女錶為基礎，但「超霸 Milano Cortina 2026限定腕錶」的調整幅度不小。錶殼直徑 38 毫米、厚度 14.75 毫米，維持非對稱結構與流線錶耳造型；防水提升至 100 米，全拋光的不鏽鋼錶殼讓它更顯簡潔；原本的超霸38毫米雙色錶圈改為藍色陶瓷材質搭配白色琺瑯Tachymetre測速刻度，並回歸 Moonwatch 傳統的「Dot over 90」刻度佈局。旋入式錶背蓋為實心不鏽鋼製，並壓印Milano Cortina 2026冬奧標誌；藍寶石水晶鏡面則為箱型設計，整體細節向經典致意。
採用與現行Moonwatch相同的全新「尼克森式（Nixon-Style Bracelet）」不鏽鋼錶鏈。鏈節短而圓潤，佩戴服貼。外節拉絲、內節拋光，錶扣纖薄並帶細緻紋理。內建 歐米茄專利「舒適釋放」微調系統，可兩段調整、行程 2.3 毫米，方便隨腕圍微變即時調整，讓日常或運動休閒配戴都更安定舒適。
錶盤則是「超霸 Milano Cortina 2026限定腕錶」的重點。以白色漆面為底，覆以淡藍色冰霜質感塗層，並延伸出一道指尖劃過的冰痕紋理，靈感來自 2026 冬奧標誌的數字「2」。三個輔錶盤則施以特殊的Azurage 雕紋裝飾，呈現有如滑雪道般的光影層次層次。錶盤上的其他元素，如指針、時標、數字均覆以藍色 CVD （Chemical Vapor Deposition）化學氣相沉積鍍層，中央計時秒針更帶有由淺至深的漸層處理。小彩蛋則是日期盤在「26」日印上 Milano Cortina 2026 專屬字體，可透過6點鐘位置的日期窗欣賞。
搭載Calibre 3330自動上鍊機芯，具備同軸擒縱機構、無卡度擺輪與矽游絲，振頻為4Hz，動力儲存約 52 小時，並通過 C.O.S.C. 天文台認證，實用性與穩定性皆有不錯的評價。
同樣為2026冬奧做好準備的，還有台灣代表團。預定將派出五名選手參賽，包括高山滑雪、越野滑雪與花式滑冰三個項目，分別由兩名男選手與三名女選手組成。這支小而堅定的隊伍也將於Milano Cortina的雪地上挑戰自我，象徵台灣運動員持續在世界舞臺上留下軌跡。願這枚紀念錶在記錄時間的同時，也為台灣選手們的每次出賽，計下不容錯過的榮耀一刻。
●品牌：OMEGA 歐米茄
●錶名：Speedmaster Milano Cortina 2026 限定腕錶
●功能：時、分、秒指示；日期顯示；計時碼錶
●機芯：3330自動上鍊機芯
●動儲：約52小時
●材質：不鏽鋼
●錶徑：38mm
●厚度：14.75mm
●防水：100米
●定價：NT$200,000
試戴報告／會讓女生想買的女錶具備什麼條件？選擇OMEGA Aqua Terra 30mm的入手理由
新錶2025／龐德放暑假？OMEGA 海馬 Aqua Terra綠松石色腕錶登場
鐘錶專題／獻給悶騷「 I 人」的夏日潛水錶！寶珀、歐米茄全新「橘針」報到
