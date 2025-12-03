新錶2025／先進不躁進！SEVENFRIDAY以MAYA法則讓人耳目一新

SEVENFRIDAY 在獨立品牌當中一直是個特例。2012 年於蘇黎世推出的第一批作品以近正方形錶殼、與多層工業風錶盤，吸引爆量社群關注；加上價格親和與純機械錶的工藝魅力，讓品牌在短時間內建立全球知名度。從那時起，SEVENFRIDAY 便持續以不按傳統套路的方式前進。專賣空間以複合式概念呈現，自成一格；為阻擋仿品侵擾，也在早期便把 NFC 晶片植入錶殼，搭配原廠 App 辨識真偽。如今電子保卡普及，回頭看這決定，算是走得非常早的一步。

SEVENFRIDAY 創辦人 Daniel Niederer

日前SEVENFRIDAY創辦人Daniel Niederer專程來台與媒體碰面，除了表達對台灣市場的重視外，也趁機說明了品牌在近幾年間的風格進化與路線微調。首先是尺寸的變化。最初的 47 毫米系列個性強烈，外型偏大，但成功建立起 SEVENFRIDAY 的基本樣貌。三年前開始，設計團隊推出 45 毫米的 T 系列，佩戴感更貼近日常，粉紅色 C 系列則讓品牌向女性市場伸出觸角。

首席設計師 Arnaud 與他的新作品 PE & PG 系列

後續推出的作品改變更明顯。現任首席設計師 Arnaud 將MAYA法則引入設計邏輯，把外型調整為 44 毫米的圓潤曲線，並將錶帶改為折疊扣，以提升日常使用的順暢度。ME、PE、PG 三個系列是在這套思考下發展而來，各自提供透明視覺、單分針與二地時間等不同閱讀方式，延伸了 SEVENFRIDAY 原本的風格，但沒有失去品牌的核心形象。

ME1/01米蘭鏈帶款，尺寸44×44mm，定價NT$53,000 PE1/01皮帶款，尺寸44×44mm，定價NT$42,000 PG1/01皮帶款，尺寸44×44mm，定價NT$55,000

MAYA法則的精神，是在「創新」與「熟悉」之間找到適合的距離。這項原則來自工業設計大師 Raymond Loewy，他的想法是產品需要不斷前進，但不能讓使用者覺得陌生。SEVENFRIDAY 的新系列反而更容易理解。外型依舊以方形為主，只是多了曲線。讀時方式依舊不走標準三針，只是加入日期窗或不同功能組合，讓盤面資訊更清楚。Arnaud 本身具汽車設計背景，比例與曲面的處理會更講究，也讓這些新作品看起來更成熟。

近年很活躍的品牌代言熊Riley也成為產品敘事的一部分。Riley 本來只是社群上的代言角色，現在已經成為限量錶款的設計主題。最新的 T2/08 Riley Music 屬於 45 毫米的 T 系列，錶盤由眼鏡鏡片裁製，透明度高，可以直接看到機芯運作，視覺上比以往更多層次。這次的Riley角色扮演主題是帶著吉他、周圍有蘑菇與蝴蝶的 Rocker，色彩與圖案的處理有種插畫式的輕鬆感。錶殼採不鏽鋼材質，加上古銅金與金色 PVD 鍍層，搭配藏青藍色矽膠錶帶，讓整體佩戴感更為柔軟舒適。

SF-T2/08 aka “T-Riley Music”，尺寸45×45mm，定價NT$38,000，限量777只 錶背的NFC晶片蓋設計也別具特色。 隨錶附上專屬彩繪收藏盒。

回顧品牌十多年的產品軌跡，可以清楚看到 SEVENFRIDAY 將重點放在造型、視覺層次與佩戴體驗。近年的調整讓產品比例更親和，功能組合更精簡，並在概念上加入 MAYA 法則，使系列之間的語言更連貫。對SEVENFRIDAY的粉絲而言，新作確實代表品牌已進入新階段，也能延伸至更多不同風格、與佩戴需求的受眾。

