新錶2025／入門機械錶的高基準！CITIZEN Tsuyosa 60動力、細節全面進化

說到入門機械錶的頂流，2022年首發的CITIZEN Tsuyosa（強さ，力量之意） 系列這幾年確實出盡風頭。它當初憑藉著 70 年代那種「一體式鍊帶」的復古運動風，讓不少剛入坑的錶友眼睛一亮。不過，品牌並沒有止步於初代的成功，而是認真聽取了錶友的意見，推出了規格全面升級的 Tsuyosa 60 系列。這次的改款給人一種「聽勸」的親切感，不僅內在機芯更強大，外在細節也更有質感。在眾多新版本中，最值得關注的莫過於走穩重路線的黑面鋼帶 NK0020-55E，以及散發貴氣質感的玫瑰金藍面 NK0023-57L。

敢配色，就不一樣 TSUYOSA 60 以全新姿態登場！ NK0023-57L(左)、NK0020-55E(右)

我們先看錶殼，40mm 的錶徑搭配 11.7mm 的厚度，這是一個非常「安全」的比例。不管你的手腕是粗是細，戴上去都不會有那種笨重感。NK0020-55E 就是那種你出門不知道穿什麼時，隨手抓起來戴都不會出錯的錶。不鏽鋼殼處理得很俐落，側面拋光跟正面拉絲的交界線很清楚，看起來很有精神。而 NK0023-57L 就比較有個性了，它全錶採用了玫瑰金PVD鍍層，這在入門機械錶裡很容易顯得俗氣，但CITIZEN聰明地配上了寶藍色錶盤，藍金配的視覺效果瞬間提升了層次，讓它看起來很有高級感，適合想在低調穿搭中找一點亮點的朋友。

以多鏈帶錶帶與釘紋盤面，展現復古風格，創造出多層次的幾何視覺效果。

這次最有感的升級其實藏在細節裡。首先是錶盤，如果你湊近看，會發現面盤上多了細密的同心圓壓紋。這點改動很聰明，它不像平滑面盤那樣單調，在陽光下會有一種層次分明的光影流轉，讓整只錶「顯貴」不少。此外，這次錶帶換成了五珠設計，這種鍊帶因為節點多，戴起來更軟、更貼手，不會有那種卡卡的硬邦邦感。配合隱藏式的蝴蝶扣，手腕內側的線條變得很乾淨，不會有一大塊鋼片凸在那裡，這在日常配戴的舒適度上加分很多。

搭載 Calibre 8310 自動上鍊機芯，動力儲存從標準的 40 小時大幅提升至 60 小時。並特別加強了機芯的視覺修飾，透過透明底蓋可以看到經過鍍銠處理的零件、帶有條紋裝飾的橋板以及具備裝飾切口的鏤空自動盤，搭配點綴其中的藍色螺絲，將原本藏於內部的精密結構轉化為一場視覺饗宴。

機械錶玩家最在意的機芯，這次也從 8210 升級到了 8310。最直接的獲益就是動力儲存從原本的 40 小時直接跳到 60 小時。這意味著如果你週五晚上回家把錶脫掉，週一早上趕著上班時，它還是在跳動的，不用每次週一都要重新調時間，這對上班族來說非常實用。而且，這次 CITIZEN終於把機芯「美化」了。翻到錶背看，機芯零件做了鍍銠處理，還點綴了藍色螺絲和鏤空的自動盤。雖然它是工業化生產的修飾，但比起舊款那種素面朝天的銅色感，新款透過透明底蓋看過去，確實賞心悅目許多。

更具質感的五珠鍊帶不僅能更柔順地貼合手腕曲線，其拋光與磨砂交替的表面處理也提升了整體的光澤層次感。

總體而言，NK0020-55E 與 NK0023-57L 的出現，標誌著 Tsuyosa 系列走向了更趨完整的境界。CITIZEN透過對工藝細節的持續鑽研，將配戴者的日常需求轉化為設計動力，讓機械錶的樂趣不再遙不可及。無論你是偏好精鋼的純粹，還是嚮往玫瑰金的優雅，這兩款作品都以更高的質感與更強悍的機能，為現代製錶寫下了極具溫度的篇章。

●錶名：Tsuyosa 60 NK0023-57L

●功能：時、分、秒指示；日期顯示

●機芯：Cal. 8310自動上鍊機芯

●動力儲存：約60小時

●材質：不鏽鋼+玫瑰金色PVD

●錶徑：40mm

●錶厚：11.7mm

●防水：50米

●定價：NT$19,800/通路限定

●錶名：Tsuyosa 60 NK0020-55E

●功能：時、分、秒指示；日期顯示

●機芯：Cal. 8310自動上鍊機芯

●動力儲存：約60小時

●材質：不鏽鋼

●錶徑：40mm

●錶厚：11.7mm

●防水：50米

●定價：NT$17,800/通路限定

