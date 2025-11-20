新錶2025／分秒蓄勢待發！ORIS全新ProPilot日期腕錶即刻啟航

ORIS在近年逐步更新旗下幾個主力系列，不論風格或定位都希望更貼近日常佩戴的需求。2025 年輪到ProPilot日期腕錶接受調整，方向並不激烈，而是把比例、質感與操作細節重新整理，讓這款腕錶在原有基礎上更順手好戴，並延續品牌自 1930 年代以來的飛行錶傳統。

厚度約 11.7 毫米，保留了經典的大型旋入式錶冠但齒紋加深。 不鏽鋼錶殼的拉絲與拋光修飾的對比比以前更清楚，也讓正面與側面的層次更乾淨。

或許是出於維持視讀性的考量，全新ProPilot日期腕錶的錶殼尺寸仍維持 41 毫米，但外觀線條變得更緊實一些；厚度約 11.7 毫米，上手後比前代穩定。不鏽鋼錶殼的拉絲與拋光修飾的對比比以前更清楚，也讓正面與側面的層次更乾淨。標誌性的渦輪錶圈仍然存在，但角度與紋理略作調整，回到飛行錶應該有的工具感。保留了經典的大型旋入式錶冠但齒紋加深，在戴手套操作時會特別有感。

錶盤加入細緻的顆粒紋理，目的在降低反光與增加對比。 時標採拉絲處理。 日期窗改到 6 點位置，不僅整體更平衡，各色面盤也搭配相應的日期盤色調。

錶盤是這次微調中最有感的部分。共有黑、岩白灰、苔岩綠三種可選。所有錶盤都加入細緻的顆粒紋理，目的在降低反光與增加對比。立體時標採拉絲處理，清楚而直接；分鐘刻度圈略微隆起，能自然引導視線到中心。日期窗改到 6 點方向，不僅整體更平衡，各色面盤也搭配相應的日期盤色調，看起來連貫感更好。指針尖端依版本使用紅、白或橘作為辨識點，加快讀時速度。夜光部分以 Super-LumiNova 覆蓋時標與指針，暗處仍能穩定辨讀，符合飛行錶應有的功能取向。

：ProPilot系列中 著名的「LIFT」錶扣加入了倒角與邊 緣修飾，呼應全新錶殼設計。 ：ProPilot系列中 著名的「LIFT」錶扣加入了倒角與邊 緣修飾，呼應全新錶殼設計。

錶帶提供鍊帶與麂皮皮帶兩種選擇。多節式鍊帶打拉絲及拋光面與錶殼相呼應，帶來更佳的一致性。無論鍊帶或皮帶皆搭配新版的 LIFT 折疊扣，造型邊緣做過修整，開啟方式維持向上掀起，直覺且牢靠。兩種錶帶配置氛圍不同，但都保留飛行錶清楚、乾淨的風格。

透過透明底蓋，可看到Calibre 733自動機芯之靈巧律動。

搭載Calibre 733自動機芯，振頻 4 Hz、動力儲存約 41 小時，具備停秒與日期快調。透過透明底蓋，更能看到品牌經典的紅色自動盤之靈巧律動。

●品牌：ORIS

●錶名：ProPilot日期腕錶（岩白灰）

●功能：時、分、秒指示；日期顯示

●機芯：Cal. 733自動上鍊機芯

●材質：不鏽鋼

●錶徑：41mm

●錶厚：11.7mm

●防水：100米

●定價：NT$71,800

●品牌：ORIS

●錶名：ProPilot日期腕錶（黑）

●功能：時、分、秒指示；日期顯示

●機芯：Cal. 733自動上鍊機芯

●材質：不鏽鋼

●錶徑：41mm

●錶厚：11.7mm

●防水：100米

●定價：NT$82,800

●品牌：ORIS

●錶名：ProPilot日期腕錶（苔岩綠）

●功能：時、分、秒指示；日期顯示

●機芯：Cal. 733自動上鍊機芯

●材質：不鏽鋼

●錶徑：41mm

●錶厚：11.7mm

●防水：100米

●定價：NT$71,800

