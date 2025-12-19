新錶2025／匠人魂，科技芯！G-SHOCK MRG-B2000KT-3A讓鳳凰展翅天翔

G-SHOCK 旗下的 MR-G 系列一直以 MADE IN JAPAN 為製作核心，將高耐用度的工具錶結構，推向更精細的金屬加工層次。MRG-B2000KT-3A 延續這條路線，以鳳凰為主題，但重點不只在意象本身，而在於如何透過實際工序，把雕刻、硬化與表面處理納入腕錶結構之中。腕錶在維持 Tough Solar、藍芽連線與電波校時等成熟機能的同時，也為日本匠人工藝鋪出完整舞臺。

錶圈是所有工藝決策的起點。設計概念取自日本武士刀的刀鐔，這個部件在日本刀文化中，本來就同時承擔保護與裝飾的角色，製作時必須兼顧結構強度與細節表現。MRG-B2000KT-3A 直接把這套思維移植到腕錶錶圈，並由金屬工藝匠人小林正雄親自以傳統鎚與鑿進行雕刻，透過手工逐步塑形，讓金屬表面留下可被辨識的加工痕跡。

金屬工藝職人小林正雄。 錶圈由小林正雄全手工精心雕琢。

鳳凰圖樣並非完整鋪陳，而是被拆解為首與尾，分別配置在錶圈左右兩側。這樣的構圖方式，讓圖像不會一次性佔據視線，而是隨著佩戴者轉動手腕，逐步被理解。線條的深淺與起伏經過反覆調整，使浮雕在反光金屬上仍能保有邊界，同時維持手工加工特有的不規則感。背景加入岩粒紋理，作用在於穩定整體視覺，避免主體圖樣在光滑金屬表面失焦。

錶殼重現日本刀劍上的「沸」結晶紋理並經過深層硬化與棕色AIP塗層處理。

完成雕刻後的錶圈先經深層硬化處理，再施以深綠色 DLC 鍍層。這個順序相當關鍵，因為它必須在不抹平雕刻細節的前提下，提高金屬表面的耐用度。最終呈現的暗藍綠色調，接近日本傳統審美中常被稱作「黑鐵色」的質感，低調而內斂，讓浮雕線條在不同角度下自然浮現。四顆固定螺絲鑲嵌祖母綠，使寶石成為結構的一部分，而非獨立裝飾。

錶圈利用立體浮雕工藝技法，展現栩栩如生的鳳凰圖騰。

錶殼同樣延續「以金屬狀態為表現重點」的思路。純鈦經加熱後形成結晶紋理，視覺上呼應日本刀劍中常見的「沸」結晶效果，這些紋理並非人工排列，而是材料在熱處理過程中自然形成的結果。隨後進行硬化處理以提升實用性，再覆以棕色 AIP 鍍層，使整體色調在深綠與黑鐵之間取得平衡。這些處理層層疊加，但目的始終一致：保留金屬原本的表情，同時符合日常佩戴需求。

錶圈採用日式傳統黑鐵色並與4顆祖母綠寶石展現光彩層次。

錶盤以紅橙色蒸鍍漸層作為內環視覺焦點，箭羽紋理與時標的修飾處理以清晰閱讀為優先，不刻意搶走錶圈的注意力。飾有幾何毘沙門天龜甲紋理的深綠色 Dura Soft 錶帶，著重於佩戴舒適度與耐用性，讓整只錶在實際使用時，仍保有 MR-G 應有的高級工具錶性格。功能配置維持 MR-G 旗艦系列的完整設定，包括太陽能供電、藍牙連線、世界六局電波校時、防水與耐衝擊結構。

採用深綠色Dura Soft舒適耐用的氟橡膠錶帶。

MRG-B2000KT-3A 最清楚傳達的訊息，是職人工藝如何在現代高科技腕錶中取得實際位置。鳳凰並非主角，主角是雕刻、熱處理、硬化與塗層之間的協調關係。當這些工序能在量產結構中被完整保留下來，MRG-B2000KT-3A所展現的，不只是視覺風格，而是一種以職人為核心的嚴謹態度。

●品牌：CASIO G-SHOCK

●錶名：MRG-B2000KT-3A

●功能：時間指示、日期顯示、Bluetooth®藍牙連結與世界六局電波接收系統....等眾多功能

●機芯：Tough Solar（太陽能電力）機芯

●材質：鈦金屬

●防水：200米

●建議售價：NT$200,000/限量800只

