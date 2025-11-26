新錶2025／宇宙流浪者的呢喃！亨利慕時疾速者恆動月相隕石概念腕錶
「Remember to look up at the stars and not down at your feet.（記得抬頭仰望星空，而不是只盯著自己的腳下。）」--史蒂芬・霍金。
人類有探索宇宙的本能，所以會仰望星空想像，用理性算成曆法、把感性寫入神話。但不是每個人都可以像超級富豪，搭乘觀光火箭上太空，體驗宇宙的浩瀚。
這個時候一只隕石面腕錶，或許就可以稍稍滿足我們對於宇宙探索的渴望。就如同H. Moser & Cie.亨利慕時「Streamliner Perpetual Moon Concept Meteorite 疾速者恆動月相隕石概念腕錶」般，以在宇宙流浪了數億年的吉丙隕石、與每1,027年才會產生一天誤差的恆動月相，透過機芯滴答聲的呢喃，訴說著宇宙之旅的精彩故事。
亨利慕時的錶盤語彙一向豐富，如fumé 煙燻面等。而這一次品牌要說的不只是工藝，還有宇宙故事。吉丙隕石(Gibeon meteorite)來自非洲南部納米比亞 Gibeon 區域，最初在十九世紀被歐洲探險者發現並進行深入研究，但當地住民早在更久以前就已用它製作工具。吉丙隕石屬於高鎳鐵隕石，內部的金屬晶體在小行星核心裡冷卻了極長的時間，速度慢到以百萬年為單位計算，才能形成如今被稱為 Widmanstätten pattern（魏德曼花紋）的獨特幾何線條，也因此每片吉丙隕石錶盤皆獨一無二。
亨利慕時在處理這塊隕石時做了較少見的選擇。大多數品牌會保留隕石原本的灰黑色調，而這次疾速者恆動月相隕石概念腕錶的錶盤，卻染上了罕見的煙燻暖金色，順著晶體的排列帶入到每個細節裡，使線條的明暗差變得更柔軟。這也讓此系列的無字、無時標面盤更具可看性。因為隕石本身的紋路就足夠豐富錶盤，但卻不會過於喧賓奪主。畫龍點睛的則是帶有Globolight®嵌飾、與覆以Super-LumiNova®夜光塗層的紅金時、分、秒針。
而與暖金色隕石錶盤相得益彰的，則是位於6點鐘位置的恆動月相顯示功能。由搭載的自製HMC 270 三日鍊自動機芯推動，月相每1,027年才會產生一天的誤差，並可透過錶殼側面的隱藏式按鈕微調，讓其更為精準。另外值得一提的是HMC 270採用品牌自製的獨家Straumann游絲，並採用無卡度游絲擺輪，走時更為精準穩定。
疾速者系列的復古摩登風格依然經典，40毫米不鏽鋼枕形錶殼與一體式鍊帶有著自然流暢的線條，搭配拋光及磨砂交錯表面處理，無論是視覺或配戴感都行雲流水。錶厚為13.2毫米，但如果扣掉藍寶石水晶錶鏡的1.8毫米厚度，其實殼厚僅11.4毫米，算是相當纖薄。採用藍寶石水晶透視錶背，防水亦達120米。
●品牌：H. Moser & Cie. 亨利慕時
●錶名：疾速者恆動月相隕石概念腕錶（Streamliner Perpetual Moon Concept Meteorite）
●功能：時、分、秒指示；恆動月相顯示
●機芯：HMC 270自動上鍊機芯
●材質：不鏽鋼
●錶徑：40mm
●錶厚：13.2mm
●防水：120米
●定價：NT$1,422,000
