新錶2025／從99到100分的堅持！TITONI Seascoper 601小進化大有感

老實說，TITONI 梅花錶剛發表的 Seascoper 601，本質上並不是一只全新設計的錶款，而是針對一款已經站穩市場位置的專業潛水錶，進行幾項會直接影響日常佩戴與使用感受的細部修正。方向其實相當清楚。原有設計已經非常成熟，品牌選擇回頭檢視那些曾引發討論的細節，同時透過配色調整，把整條產品線整理得更清楚。

全新Seascoper 601延續Seascoper 600系列經典元素，同時進一步提升其實用性。

先把定位說明清楚，後面的變化才看得懂。Seascoper 是梅花錶的潛水錶系列，目前大致分成偏向日常使用的 Seascoper 300，以及規格與結構更偏專業取向的 Seascoper 600 系列。前者採用外購機芯，後者則搭載品牌於 2019 年發表的自製自動上鍊 T10 機芯，並全面通過 COSC 天文台認證。這樣的配置，讓 600 系列在 Seascoper 家族中，清楚扮演高規格版本的角色。

承襲Seascoper 600 的基礎規格，Seascoper 601的錶徑仍是 42mm 、錶厚14.45mm 。

Seascoper 601 延續了 600 系列的基礎設定。42 毫米錶徑、14.45 毫米厚度，數字本身並不保守，但實際佩戴時的比例控制相對穩定。錶殼修飾以緞面拉絲為主，搭配局部拋光細節，整體視覺偏向實用而非張揚。結構配置則屬於典型專業潛水錶範疇，雙面防眩藍寶石水晶鏡面、旋入式錶冠與底蓋、9 點鐘方向的自動排氦閥，防水能力維持在 600 米，沒有刻意調整任何核心數值。

所謂的「微調」究竟動了哪裡。梅花錶給出的答案其實很單純，調整集中在單向旋轉陶瓷錶圈上，也只針對一個元素下手：阿拉伯數字的字體。

那麼，這次所謂的「微調」實際上動了哪裡。答案其實很集中，焦點放在單向旋轉陶瓷錶圈上，而且只針對一個元素進行修改，也就是阿拉伯數字的字體設計。舊款字型辨識度高、性格鮮明，視覺存在感也相對強烈，老實說我自己並不排斥這種風格。不過，新版本改用線條更收斂、語氣更中性的字體後，錶圈在整體畫面中的角色變得更安靜，讀時依然清楚，但不再主導視線。改動不大，卻確實改變了錶圈的視覺重量。

Seascoper 601改為更直覺的 10、20、30、40、50錶圈刻度配置。

刻度配置也同步進行調整。上一代 Seascoper 600 採用 15、25、35、45、55 的配置方式，Seascoper 601 則改為 10、20、30、40、50。這樣的安排在視覺上更平均，也更貼近多數人對時間分段的直覺理解。某種程度上，這讓人聯想到猜拳時的心理選擇，是保守地出 5，還是乾脆拉到 10 的倍數？Seascoper 601 顯然選擇後者，讓刻度邏輯變得清楚而直接。

時標及指針均覆以持續釋放蓄光高亮度的Super-LumiNova，提供黑暗環 境中關鍵的瞬間判讀能力與高可視度。

字體與刻度更新，也讓款式選擇變得更清楚。目前提供三種配色方向：黑面黑圈搭配銀色細節與白色夜光，綠面綠圈同樣採銀色配置，以及藍面藍圈搭配較淡的金色點綴，包含錶圈刻度、指針與立體時標，並使用偏米色的夜光塗料。藍金版本的定位相當明確，用來取代先前的 Seascoper 600 Retro，等於把復古語彙直接收進常態系列之中。

透過旋入式底蓋的藍寶石水晶視窗，可欣賞COSC瑞士天文台認證的 TITONI T10 自製機芯。

機芯依然是 Seascoper 601 的工藝價值重點。透明底蓋下可見外型洗鍊的自製 T10 自動上鍊機芯，振頻 4Hz，動力儲存約 72 小時，並具備停秒功能。三日鍊的實用性不需要多做鋪陳，週末放下，週一再戴回來仍然正常運作，無需刻意再上鍊。

三節式不鏽鋼鍊帶不花俏，修飾上與錶殼相同，以緞面拉絲為主，搭配免工具微調鬆緊的錶扣結構。

鍊帶與錶扣延續同樣務實的思路。三節式不鏽鋼鍊帶造型單純，修飾語彙與錶殼一致，以緞面拉絲為主。錶扣具備免工具微調機構，在手腕因氣溫或活動變化需要調整時，操作直覺而不費心。這類設計不會在第一眼留下強烈印象，但在長時間佩戴後，會明確感受到它的實用性。

Seascoper 601選擇了10的倍數刻度，帶來清晰、直覺的判讀感，是一款融合專業性能、品牌工藝與細膩美學，從城市走向深海的現代潛水時計。

整體來看，這次 Seascoper 601 的更新更像是一次重新校準。它沒有試圖替自己貼上新的標籤，而是把原本略顯突出的地方調整回合適的位置。對於一只以實用佩戴與經久使用為前提的潛水錶而言，這樣的處理方式不張揚，但相當精準，也讓它更容易自然地融入日常生活之中。

●品牌：TITONO 梅花錶

●錶名：Seascoper 601

●功能：時、分、秒指示；日期顯示

●機芯：T10自動上鍊機芯

●材質：不鏽鋼

●錶徑：42mm

●厚度：14.45mm

●防水：600米

●定價：NT$94,500（黝黑，左）／NT$96,500（深海藍，中）／NT$94,500（深海綠，右）

