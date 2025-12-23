新錶2025／拒絕昂貴的平庸！NOMOS 以Club Sport Neomatik Worldtimer重新定義旅行腕錶的價值觀

在機械錶的領域中，將複雜功能做到「大而全」並不難，難的是如何在不犧牲日常配戴舒適度的前提下，將繁瑣的操作程序最佳化到極致，而來自德國格拉蘇蒂的 NOMOS 顯然深諳此道。2025年發表的「Club Sport Neomatik Worldtimer」不僅僅是品牌製錶工藝的延伸，更是一場關於德式理性哲學的深度實踐。它成功地將旅人最依賴的世界時區功能，收納進厚度僅 9.9 毫米的纖薄錶殼內，展現出此領域中少見的輕盈與從容。

觀察Club Sport Neomatik Worldtimer的物理性格，最令人驚嘆的莫過於其對厚度的極致掌控。40 毫米的不鏽鋼錶殼具備 100 米的防水性能，但其錶殼厚度竟被精準地壓縮至僅 9.9 毫米。對於一只強調差旅實用性的腕錶而言，這樣的數據確保了配戴者能從會議室直接跨越到運動場。

錶冠上的紅色警告環是一項體貼的細節，提醒配戴者應時刻確保防水密封的完整性。

旋入式錶冠上細緻的紅色警示環，更在無聲中傳遞著德系製錶特有的嚴謹--當你能看見那一抹紅，便代表防水屏障尚未完全閉合。這種將安全機能融入視覺設計的做法，將實用主義發揮得淋漓盡致。

面盤在功能佈局上均維持了極高的邏輯性：六點鐘的小秒盤、三點鐘的 24 小時盤，以及最外圈的城市盤，三者各司其職卻互不干擾。

面盤的視覺呈現則是另一大看點，品牌此次聚焦於深藍色與銀色兩款放射紋款式。深藍色版本擁有極佳的深邃感，在電鍍工藝與放射狀拉絲的交織下，面盤會隨著光線強弱呈現出從湛藍到近黑的層次變化。

銀色面盤帶有一種洗鍊的冷冽美感，它不單純是白色，而是帶有微弱金屬光澤的質感，配上藍、紅交織的 24 小時家鄉時間盤，呈現出更強烈的機械工具感。

銀色版本則展現出冷峻的精密儀器感，銀白色澤襯托著藍、紅對比的 24 小時盤，視覺效果洗鍊且層次分明。面盤上的佈局邏輯十分清晰：中央針顯示所在地時間，三點鐘位置的輔面盤顯示家鄉時間，而最外圈的城市環則賦予了腕錶橫跨全球的格局感。

在操作上，這款錶摒棄了繁複的設定邏輯。兩點鐘位置的按鈕負責時區跳轉，每按壓一次，所在地時針便會與城市圈同步移動一小時。這種直覺的機械連動，讓跨國校時變得充滿節奏感且極其迅速。而在三點鐘位置的輔面盤上，透過 24 小時制的顯示與細膩的色彩區分，旅行者能一眼辨別家鄉的日夜狀態。這種將複雜邏輯隱藏在直覺操作背後的設計，正是 NOMOS 最引以為傲的品牌核心。

自製 DUW 3202 Neomatik 機芯採用了更為現代且薄型的設計架構，並配置了品牌引以為傲的 Swing System 擒縱系統。

這一切性能的基石，源自於內部搭載的自製 DUW 3202 Neomatik 自動機芯。為了實現低於一公分的錶身厚度，這枚機芯在空間配置上極致輕量化，並搭載了品牌自製的 Swing System 擒縱系統。透過透明底蓋，格拉蘇蒂傳統的條紋打磨、回火藍鋼螺絲等修飾細節清晰可見。42 小時的動力儲存表現中規中矩，但其在纖薄度與走時精準度之間的取捨，無疑更符合現代商務人士的需求。

NOMOS Club Sport Neomatik Worldtimer 重新定義了「入門級複雜功能」機械錶的價值邊界。它不盲目追求虛華的裝飾，而是將研發重心放在提升配戴舒適度與操作便利性上。

我想這就是Club Sport Neomatik Worldtimer最具魅力的地方：當你在昏暗的機艙中按下那枚時區切換按鈕，感受著指針跳動的清脆阻尼感，你所擁有的除了是顯示時間的工具，更是德意志工程設計的嚴謹承諾。無論是深藍放射紋面盤帶來的視覺深邃，還是銀色面盤展現的精密質感，都成功地將「運動」與「旅行」這兩個主題，透過纖薄的厚度與俐落的線條，完美地縫合在一起。

●錶名：Club Sport Neomatik Worldtimer 銀面款791（左），藍面款790 （右）

●功能：時、分、秒、家鄉時間指示；世界時區

●機芯：DUW 3202自動上鍊機芯

●材質：不鏽鋼

●錶徑：40mm

●錶厚：9.9mm

●防水：100米

●定價：皆為NT$161,900

