新錶2025／探索極地、制霸荒漠！TUDOR Ranger以全新錶盤與錶徑戰勝未知領域

TUDOR 帝舵日前發表 Ranger 系列年度新款，新增更中性的 36 毫米錶徑，同時推出「沙丘白」色錶盤。這項更新並非單純的尺寸與配色調整，而是沿著一條橫跨七十年的歷史脈絡前進。1952 年的英國北格陵蘭探險隊（British North Greenland Expedition,BNGE）、與將於明年一月登場的 2026 年達卡越野拉力賽賽（Dakar Rally），看似完全不同的場景，一個面對極地科研任務，一個穿越沙漠與高地，但它們在帝舵眼中同屬「極端環境下驗證腕錶可靠度」的試煉場，也是 Ranger 系列長期被賦予的核心精神。

1952 至 1954 年的 BNGE 是帝舵歷史裡重要的里程碑。官方資料顯示，共有 26 只 Tudor Oyster Prince 隨隊使用，成員包含英國皇家海軍與科研機構，負責氣象、冰層與地磁研究。北格陵蘭的環境極端，日夜溫差、濕氣、暴風雪都能讓設備失效，但這些條件反而讓 Oyster Prince 的耐用性被完整留下紀錄。當年的錶款尚未出現 Ranger 字樣，也還沒有後來的 3-6-9-12 語彙，但 BNGE 的實戰背景，後來成為帝舵建立 Ranger 精神的重要起點。

時間跳到 2025 年，帝舵確定成為達卡越野拉力賽官方計時。這項賽事以高溫、沙塵、長距離與難以預測的地貌聞名，車手受傷甚至喪命的紀錄屢見不鮮。帝舵進入達卡，並不是為了某款腕錶宣傳，而是把品牌一貫強調的「工具錶可靠度」帶到現代極限場景，延續當年 BNGE 所象徵的實用價值。

除了新款「沙丘白」錶面外，Ranger腕錶亦 推出36毫米全磨砂不銹鋼錶殼，在原有 39毫米款外再添尺寸選擇。

站在「從格陵蘭到達卡」的角度回望 Ranger，新加入的 36 毫米顯得相當合理。相比 39 毫米版本，36 毫米更接近五〇年代工具錶的自然比例，佩戴時重量分布更均衡，也更適合長時間行動。並非復刻之類的表面操作，而是回到工具錶本質：在極端環境下必須長時間佩戴，因此尺寸不能造成多餘負擔。BNGE 隊員當年使用的 Oyster Prince， 便是以實際佩戴需求為前提設計。

錶盤鐘點標記與指針皆塗佈A級瑞士 Super-LumiNova®夜光塗料。 全新「沙丘白」色啞光錶盤。

錶盤部分維持清晰讀時的核心要求。全新「沙丘白」介於象牙白與淺棕之間，既不做舊化處理，也不刻意營造復古色調，而是提升日常與戶外場景的使用彈性。指針延續 Ranger 系列的「指南針意象」箭形時針，分針則精簡俐落，紅尖秒針讓讀秒更直接。指針與時標均覆以 A 級瑞士 Super-LumiNova®，強調在低光源環境下的辨識效率，呼應 BNGE 與達卡兩種截然不同、但同樣嚴苛的場景。

達卡拉力賽所經之處杳無人煙，陪伴車手的往往只有極端的炎熱、險峻的岩石及高聳的沙丘。而Ranger腕錶正是為此而生。

搭載的自製自動機芯配置依錶徑不同而有差異。39 毫米款採用 MT5402，36 毫米為 MT5400。兩者皆具約七十小時動力儲存，搭載矽游絲與砝碼微調擺輪，並通過 COSC 認證。外部規格維持務實設定，包括一百米防水、旋入式錶冠與雙面防眩光藍寶石鏡面，使腕錶能從城市到戶外都能穩定運作。鍊帶為磨砂不鏽鋼材質，配備帝舵 T-fit 快速調節帶扣。另一選項是一體式大地色三色織紋錶帶，由法國聖艾提安的家族企業 Julien Faure 使用十九世紀提花織機製作，觸感扎實、佩戴柔軟，為工具錶增添耐用又具文化底蘊的細節。

●品牌：TUDOR

●錶名：Ranger 36mm「沙丘白」

●功能：時、分、秒指示

●機芯：MT5400自動上鍊機芯

●動力儲存：約70小時

●材質：不鏽鋼

●錶徑：36mm

●防水：100米

●定價：NT$112,500（鏈帶款）/NT$101,500（織帶款）

