新錶2025／換帶新風格！SEIKO推出King Seiko Vanac永續皮革錶帶版本

去年初SEIKO推出的King Seiko Vanac，靈感來自1970年代King Seiko的多邊形錶殼與彩色面盤設計，加上一體式鍊帶與特殊殼型，一登場就受到熱烈關注，同時更強化了King Seiko產品線的陣容。近期SEIKO再加碼兩款新作，除了全新的深綠與棕色面盤之外，還換上更斯文的皮錶帶，與先前的復古鍊帶風格截然不同，同時還配備新式三折扣，呼應King Seiko Vanac的稜角線條設計，在細節做了相應的調整。

全新的King Seiko Vanac換上新的綠色面盤。 King Seiko Vanac皮帶款採用新的三折扣，其錶扣造型呼應錶殼的線條。

King Seiko Vanac的誕生，得回溯到1972年的King Seiko錶款，當年SEIKO在面盤上採用大膽的鮮艷色彩，並且加入多面切割的稜角設計，錶殼像是整塊的金屬雕塑一般。而去年重新回歸的King Seiko Vanac，除了延續同樣的DNA之外，還賦予新的「東京地平線」（Tokyo Horizon）主題，在面盤顏色上做了漸層的調整，而且面盤12點鐘位置的刻度，還有秒針的配重，皆是以「V」形輪廓來設計，表示VANAC系列名稱的首字母。

SEIKO King Seiko Vanac SLA093J1，定價NT$87,000。

SEIKO King Seiko Vanac SLA095J1，定價NT$87,000。

這次的兩款新作分別是棕色面的SLA093J1，以及綠色面的SLA095J1，都是搭配金色時標刻度與指針，而這次使用的深棕色皮革錶帶，更是採用由「皮革工作組織（LWG）」認證的製革廠所提供的永續皮革，展現SEIKO對於與保育議題的決心。

如同開頭所述，這次使用了新的三折扣，專為King Seiko Vanac設計，兩側同樣切出一道俐落的線條，整體造型到細節設計語彙更一致。同時還使用快拆錶帶裝置，未來會有更多錶帶選項，而如果是擁有前一版鍊帶款的玩家，可另購三折扣來換成皮錶帶。裝載的是8L45自動上鏈機芯，於雫石高級時計工坊製作，每一枚機芯均由頂尖職人手工組裝與調校。

SEIKO

King Seiko Vanac

型號：SLA093J1（棕色面）、SLA095J1（綠色面）

功能：時間指示；日期顯示

機芯：8L45自動上鏈機芯

尺寸：41mm

材質：精鋼

定價：NT$87,000

人物側寫／SEIKO X 蔡舜任｜從King Seiko Vanac的復刻聊聊修復這件事

錶壇焦點／SEIKO，鈴木亮平，與他的KS！King Seiko回歸後的重生之路

