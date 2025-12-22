新錶2025／時光鏽色下的優雅轉身！沛納海PAM01678 開啟 Luminor Marina 青銅元年

說起PANERAI沛納海的青銅錶，多數錶迷心頭第一個跳出來的，肯定是 2011 年那只開創傳奇、氣場近乎野性的 Luminor Submersible 1950 Bronzo PAM0382。在那之後，「青銅」與「Submersible 專業潛水系列」就像是靈魂伴侶，被冠上了硬派、巨碩且無懼深海的光環。而日前沛納海首度讓青銅材質加入品牌最具代表性的 Luminor Marina 系列，發表了PAM01678青銅材質腕錶，成功將品牌粗獷的水手靈魂，精煉成一種更適合穿梭於現代都會的海軍軍官語彙。

Luminor Submersible 1950 Bronzo（2011年）

青銅之所以讓錶迷著迷，說穿了就是那份迷人的「不確定性」。不同於精鋼的冷冽或貴金屬的恆久，沛納海這款青銅合金對環境有著極其敏銳的感應。

青銅的氧化過程獨具魅力，每一枚腕錶皆會隨著配戴者的生活軌跡而有不同的變化，進 而形成與眾不同的外觀。

它會隨著你居住城市的濕度、你的體溫，甚至是每一滴汗水的印記，緩慢地在表面堆疊出深淺不一的銅綠（Patina），堪稱是一種「時間的具象化」。這意味著，每一只 PAM01678 在配戴半年後，都會長成完全不同的模樣。在凡事強調標準化的工業時代，這種能陪著主人一起變老的「養成感」，正是我們追求個性化最極致的體現。

青銅錶殼搭配深藍色啞光三明治面盤，錶盤顏色自邊緣的深藍色漸變至中央的淺藍色，與青銅錶殼以及米色 Super - LumiNova® 夜光塗料的溫潤色澤相得益彰。

而在外觀細節上，我認為 PAM01678 最值得激賞的動作，是錶盤上的「減法」哲學。這款錶勇敢地取消了 3 點鐘位置的日期視窗，回歸到最純粹的對稱設計。對於像有視覺強迫症、或是偏好原創設計的愛好者來說，這種乾淨、平衡的佈局，其魅力遠勝過那一點點功能上的便利。漸層藍色的啞光三明治錶盤，從中心的湛藍緩緩過渡到邊緣的深邃墨色，與青銅最初的暖金色調相映成趣，不僅營造出濃郁的航海氛圍，指針與時標上的米色夜光塗料，更為整只錶塗抹上一層被歲月洗鍊過的古樸質感。

PAM01678 回歸到經典的 44 毫米錶徑，更適合日常配戴。

配戴感方面，沛納海這次確實變得更「務實」了。過去 47 毫米的青銅錶對多數人來說，配戴負擔確實不小，而 PAM01678 回歸到經典的 44 毫米，無疑是個明智的決定。更讓人驚喜的是厚度的最佳化，得益於內部搭載的 P.980 薄型自動上鍊機芯（厚度僅 4.2 毫米），整只錶厚維持在 13.7 毫米的合理範圍內。這種厚度的縮減，讓它在保持強悍視覺的同時，卻擁有出色的日常舒適度。此外，考量到皮膚接觸，底蓋體貼地使用了鈦金屬結合透明藍寶石水晶，在欣賞精密機芯運作之餘，亦不必擔心青銅氧化物可能帶來的皮膚過敏。

得益於搭載的 P.980 薄型自動上鍊機芯（厚度僅 4.2 毫米），讓錶厚維持在 13.7 毫米的合理範圍內。

至於性能，PAM01678依舊保有硬派工具時計的底氣。高達 500 米的防水能力在 Luminor 系列中頗為罕見，除了技術上的自我突破外，更是一種對義大利海軍歷史的致敬。隨錶附上的藍色小牛皮帶與橡膠錶帶，則給了配戴者極大的自由度，在復古西裝與硬派運動裝束之間輕鬆切換。

當這只錶隨著你的生活軌跡逐漸泛起銅綠，那種「與錶同行」的參與感，或許正是沛納海青銅傳奇最令人迷戀的所在。

PAM01678 鎖定的不只是沛迷，更是那些追求深度歷史底蘊與生活感的高階玩家。它不再只是一件強調極限探險的沉重裝備，而是會隨著時光推移、泛起沉穩銅綠的親密夥伴。這種將時間流逝刻劃在手腕上的參與感，或許正是PAM01678令錶迷無法自拔的原因。

●錶名：Luminor Marina Bronzo PAM01678

●功能：時、分、秒指示

●機芯：P.980自動上鍊機芯

●材質：青銅+鈦合金

●錶徑：44mm

●錶厚：13.7mm

●防水：500米

●定價：NT$513,000

