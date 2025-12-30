新錶2025／時間金字塔的綠色秘境！Arnold & Son Time Pyramid 42.5 Malachite

很多人第一次看到 Arnold & Son 的 Time Pyramid（時間金字塔），直覺反應通常不是這只錶好不好看，而是「它是怎麼運作的？」。這種把機械結構完全攤開來給你看的設計，在鐘錶圈並不少見，但要做到像 Time Pyramid 這樣，把走時齒輪零件像排隊一樣，從 12 點鐘位置垂直排到 6 點鐘方向，確實非常罕見。最近品牌推出全球限量各 8 只的孔雀石（Malachite）版本，延續了近年來品牌對天然礦石錶盤的探索，將此系列標誌性的線性結構推向了一個更具自然詩意的視覺高度。

Arnold & Son新作Time Pyramid 42.5 Malachite，標誌性的金字塔式機芯彷彿懸浮於錶殼之內。

這款新作最令人玩味的地方，在於它如何透過孔雀石定義空間。繼兩年前品牌成功引入砂金石錶盤、為機芯營造出如同星空般的深邃感後，這次選擇孔雀石則是一次截然不同的嘗試。砂金石追求的是閃耀與虛幻，而孔雀石那種深淺交替、波浪般的綠色紋理，則賦予了 Time Pyramid 一種實體的、有機的質感。這種天然綠意與經過 NAC 處理的深灰色機芯組件相互映襯，不僅完全隔絕了手腕皮膚的視覺干擾，更讓原本冷峻的機械金字塔像是立於一片古老森林的底座之上，層次感與立體感甚至超越了先前的設計。

Time Pyramid 以孔雀石作為錶盤與底蓋，孔雀石自古以來便被視為護身之石，可抵御邪氣，象徵平衡、守護與興旺。

說到機芯，這枚 A&S1615 確實很有個性。它的靈感回溯到 18 世紀約翰·亞諾（John Arnold）製作的三角形座鐘，這種結構的核心在於「對稱」。你看它的 12 點鐘位置是擺輪，下方緊接著是秒針輪，再往下則是小時與分鐘盤，最後在 6 點鐘位置由兩個發條盒墊底，形成一個標準的等腰三角形。為了維持這種絕對的對稱美，品牌甚至把錶冠也移到了 6 點鐘位置。這種設計在製錶邏輯上非常大膽，因為它要把所有傳動齒輪強行排成一線，而非傳統的圓周配置，這也是為什麼這枚機芯看起來特別壯觀且充滿儀式感的原因。

採用纖薄錶圈環繞略呈穹形的藍寶石水晶錶鏡，使佩戴者能 直觀欣賞 A&S1615 手動上鏈機芯大幅鏤空的主板。主板之上承載著多項關鍵部件，包括 12 點鐘位置 的擺輪，以及成對配置的動力儲存顯示。

這枚機芯還有一個懂錶的人會喜歡的細節，就是它的雙發條盒運作方式。這不是簡單的兩個發條盒同時出力，它更像是一種「能量接力」。主發條盒先負責供能，當其能量消耗到一定程度，第二個發條盒才會啟動，協助維持動力輸出的穩定性。在3與9點鐘位置的兩個動力儲存指示盤上，可以看到左右指針的移動步調各異，展現了機械運作的巧思。這種對恆定動力的追求，確保了這只錶在 90 小時的動力儲存期間，走時精度能保持在理想狀態。

在配戴實踐上，此限量版延續了 42.5 毫米的經典規格。這個比例自 2023 年改款以來，已被公認為是 Time Pyramid 系列最理想的尺寸。相較於更早期的 44.6 毫米，現在的 42.5 毫米在展現複雜機械感的同時，更兼顧了配戴的舒適度。錶殼的線條優雅、邊緣處理圓潤，能輕巧地收進袖口，展現出當代高級製錶應有的洗練比例。而在孔雀石背景的視覺襯托下，整只錶的空間佈局顯得更加緊湊。

●錶名：Time Pyramid 42.5 Malachite Red Gold

●功能：時、分、秒、雙動力儲存指示

●機芯：A&S1615手上鍊機芯

●材質：18K紅金

●錶徑：42.5mm

●錶厚：10.72mm

●防水：30米

●定價：NT$1,710,000/限量8只

材質方面，這次分為 18K 紅金和 PT950 鉑金兩種。紅金款配上綠色孔雀石，配色讓人聯想起復古的英式沙龍，華麗且富有溫度；而鉑金款則相對冷靜，與深灰色的機芯組件交織出一種冷冽的工藝美學。值得一提的是，孔雀石極其脆弱，要將其切割至薄片並精準開孔安裝，工藝難度極高。每片孔雀石的紋路都是隨機生成的，這意味著每一位藏家手中的「綠色秘境」都是世上獨一無二的風景。

●錶名：Time Pyramid 42.5 Malachite Platinum

●功能：時、分、秒、雙動力儲存指示

●機芯：A&S1615手上鍊機芯

●材質：鉑金

●錶徑：42.5mm

●錶厚：10.72mm

●防水：30米

●定價：NT$2,142,000/限量8只

Arnold & Son 透過這款新作展現了品牌的成熟：他們不僅擅長炫耀技術，更懂得如何利用自然材質來修飾機械的冷冽感。孔雀石的加入，讓原本具備科學儀器感的 Time Pyramid ，轉身變成了一件極具生命力的藝術作品。

