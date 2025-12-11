新錶2025／朗格鐵粉的耶誕驚喜！Lange 1 Daymatic以蜂蜜金材質強勢回歸

睽違多年後，A. LANGE & SÖHNE朗格Lange 1 Daymatic回來了！而且選擇了最能代表品牌的Honeygold蜂蜜金材質，並加入棕色錶盤的組合。也讓Lange 1 Daymatic在停產一段時間後，以一個更成熟的樣貌回到舞台中央。

發表日期選在12月7日並非偶然。1845年的同一天，Ferdinand Adolph Lange在格拉蘇蒂創立工坊；1990年，Walter Lange也在這一天正式讓品牌重生。Lange 1 Daymatic蜂蜜金款在這個時間點推出，帶有回顧與延續的雙重意味。一方面呼應當年令品牌重生的Lange 1，一方面則把今日朗格最具象徵性的蜂蜜金材質，導入一款以實用性見長的自動上鍊機芯系列。

錶殼修飾結合拋光與霧面拉絲，讓蜂蜜金的色澤不會過度張揚。

Lange 1 Daymatic於2010年問世，概念不是單純的Lange 1自動上鍊版本，而是重新思考整個顯示佈局。經典的Lange 1把時間顯示放在面盤左側，Lange 1 Daymatic則採用鏡像設計，把主時間盤移到右側。對多數腕錶佩戴在左手腕、藏在襯衫袖口下的人來說，抬腕瞄一眼時，右側的時間資訊更容易進入視線。動力儲存顯示也改為逆跳星期指示，順著左側弧形刻度運行，符合日常佩戴的使用邏輯。這種調整並沒有破壞Lange 1非對稱配置的平衡感，反而多了一層工具性思考。深棕色錶盤採用925銀材質，與蜂蜜金錶殼形成統一而不單調的暖色系。

蜂蜜金是朗格自家開發的K金材質，色調介於黃金與玫瑰金之間，硬度更高於一般18K金。Lange 1 Daymatic的錶徑為39.5毫米，厚度為10.4毫米，延續Lange 1家族一貫的比例。錶殼修飾結合拋光與霧面拉絲，亦讓蜂蜜金的色澤不會過度張揚。

L021.1採用四片獨立橋板組成類似四分之三夾板的架構，既保留傳統視覺語言，又方便組裝與調校時對不同區域分別處理。

機芯部分沿用專為Lange 1 Daymatic開發的L021.1自動上鍊機芯。使用21K金材質中央自動盤，外緣再加上一圈950鉑金配重以提升上鍊效率，整枚機芯由高達426枚零件組成。擺輪為無卡度游絲設計，並可透過6個偏心砝碼進行微調，搭配朗格自製游絲，振頻21,600次/時，滿鍊後可提供約50小時動力儲存，在日用錶範疇中算是相當充裕。

透過透明底蓋可以看到熟悉的薩克森風格機芯佈局。機板上有格拉蘇蒂飾紋、拋光斜角與局部倒角打磨，擺輪夾板亦有手工雕刻裝飾。L021.1採用四片獨立橋板組成類似四分之三夾板的架構，既保留傳統視覺語言，又方便組裝與調校時對不同區域分別處理。整體視覺重心亦略偏向機芯中心與擺輪一側，與錶盤那種有意義的偏心設計形成呼應。

在這之前，Lange 1 Daymatic曾推出黃K金搭配香檳色面盤、鉑金搭配銠色面盤，以及白K金搭配藍色面盤等版本。近年這些款式陸續退出官網列表，讓人以為Lange 1 Daymatic是否將會從品牌旗下消失。此次以蜂蜜金與棕色錶盤回歸，等同宣告Lange 1 Daymatic仍有後續發展。Lange 1 Daymatic蜂蜜金款限量250只，僅於朗格專賣店販售。

●品牌：A. Lange & Söhne朗格

●錶名：Lange 1 Daymatic蜂蜜金款

●功能：時、分、秒、逆跳星期指示；可獨立按壓快調的大日期顯示

●機芯：L021.1自動上鍊機芯

●動儲：約50小時

●材質：18K蜂蜜金

●錶徑：39.5mm

●厚度：10.4mm

●防水：30米

●定價：店洽/限量250只

