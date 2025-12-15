新錶2025／極簡美學的深度觀！「康斯登 x Time+Tide」Highlife Moonphase Date Manufacture – Onyx Moon

由FRÉDÉRIQUE CONSTANT康斯登、與錶媒兼零售商 Time+Tide 聯名推出的 Highlife Onyx Moon，最直接的變化來自錶盤。Highlife 系列首次放下自身最具辨識度的地球浮雕圖案，改用整片黑色縞瑪瑙（Onyx）。這個選擇讓原本偏向立體層次的設計語言，轉為近乎平面的構成，但視覺深度反而更為集中。縞瑪瑙極高的吸光性，讓錶盤幾乎不產生反射，也沒有多餘裝飾，時間顯示回到直覺層次。

把 Highlife Moonphase Manufacture Onyx Moon（以下簡稱 Highlife Onyx Moon）放在桌上，其實不需要太多前情提要。第一個感覺很單純，它很安靜。那種安靜感來自畫面夠乾淨，沒有多餘訊號，視線很快就知道該往哪裡看。

黑色縞瑪瑙、鋼殼反射、紅色細節，構成的不是層層堆疊，而是一個高度收斂的畫面。

錶盤上沒有時標，也沒有刻度環，這個決定比月相本身更關鍵。它在一開始就說清楚定位，並未以讀時效率作為優先考量，而是接受時間以較為感受導向的方式存在。六點鐘位置的月相，成為整個錶盤中最具存在感的元素。月亮的處理相當內斂，表面細節清楚但不張揚；一旁的指針式日期維持實用性，只在 31 日以紅色標示，是整個畫面中少數主動提醒佩戴者的訊號。除此之外，就只留下品牌名稱與紅色的「GENEVA」字樣，畫面乾淨，不需要額外說明。

錶殼尺寸維持 39 毫米，厚度控制在 12.79 毫米，搭配首次出現在 Highlife 系列的一體式五珠鍊節精鋼鍊帶。

39 毫米不鏽鋼錶殼的尺寸已被市場反覆驗證，上手不需要適應期。真正有感的是首次導入 Highlife 系列的一體式五珠鍊節鍊帶。這條鍊帶讓佩戴時的重量分配更平均，手腕活動時也不顯僵硬。它的存在感並不強烈，但在長時間佩戴後，差異會逐漸浮現。快拆系統與隨附的橡膠、麂皮錶帶，功能性清楚，足以因應不同使用情境。

搭載自製 FC-716 自動月相機芯，72 小時動力儲存，所有功能皆可由單一錶冠調校。

搭載自製 FC-716 自動機芯，具備 72 小時動力儲存，所有設定皆集中於錶冠完成。對月相錶而言，這樣的操作邏輯相當實際。透過透明底蓋可盡覽機芯上精美的魚鱗紋及日內瓦波紋打磨工藝，修飾乾淨、工整，沒有刻意營造匠氣，與整只錶偏向務實的性格一致。

隨錶附送一條黑色橡膠錶帶及一條絨面質感小牛皮錶帶，讓同一枚腕錶能隨心變換出優雅紳士、運動活力或現代時尚三種截然不同的個性。

整體看來，Highlife Onyx Moon 很難被視為一只僅靠聯名身分成立的作品。它更像是在 Highlife 既有框架中進行的一次減法實驗，把原本完整的設計語言刪減到只剩必要元素，確認是否仍能成立。結果是成立的，而且邏輯相當清楚。

●品牌：FRÉDÉRIQUE CONSTANT康斯登 x Time+Tide

●錶名：Highlife Moonphase Date Manufacture – Onyx Moon

●功能：時、分、秒、日期指示；月相顯示

●機芯：FC-716自動上鍊機芯

●動儲：約72小時

●材質：不鏽鋼

●錶徑：39mm

●錶厚：12.79mm

●防水：100米

●定價：NT$208,000/限量100只

