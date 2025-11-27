新錶2025／看見藍月遇到你（妳）！CITIZEN全新「Blue Glow Night」系列照耀分秒美好時光

如同滿佈街頭的耶誕燈飾喚醒令人期待的節慶氣息般，CITIZEN 在日前推出「Blue Glow Night」系列腕錶，以Blue Moon藍月的曆法意象，延伸出特殊的湖水藍夜光錶盤，將日夜光色的轉換化為視覺語言，強調相遇時刻的珍貴與情感表現。

CITIZEN溫馨獻禮Blue Glow Night，與『藍月』一同度過浪漫聖誕

藍月在曆法上指同一個西曆月份中出現的第二次滿月，由於滿月周期約 29.53 天，只有在特定年份的月份配置下才會發生，因此被視為罕見時刻。英語俚語「Once in a blue moon」便由此而來，用以形容難得可遇的事件。

「Blue Glow Night」獨特夜光錶盤，彷彿 「藍月」在夜空中閃耀迷人光芒。

「Blue Glow Night」的核心視覺來自錶盤色調，品牌以柔和的湖水藍建立基礎色域，再以蓄光材料形塑夜間的特殊光感。蓄光材料在低光環境下會重新釋放白天吸收的能量，使錶盤看起來更接近「夜色下的湖面」。這種夜光表現沒有刻意營造強烈亮度，而是讓光感以緩慢、柔和的方式浮現。

「Blue Glow Night」白天展現清晰俐落，展現獨有的生活格調 左：NJ0191-83M、右：BM7631-87M

本次系列的四只新作各自呈現不同的風格語彙。NJ0191-83M 為偏運動屬性的機械錶款，外觀源自潛水錶，外圈刻度與放大圓形時標在湖水藍錶面上顯得分明。寬版指針搭配夜光填料，使夜視性提高，也讓藍月意象在暗處更明確。整體比例穩重，適合當作入門機械錶或日常運動錶佩戴。

NJ0191-83M

●品牌：CITIZEN

●錶名：Blue Glow Night NJ0191-83M

●功能：時、分、秒指示；日期顯示

●機芯：自動上鍊機芯

●動力儲存：約42小時

●材質：不鏽鋼

●錶徑：40mm

●防水：100米

●定價：NT$11,900/通路限定

BM7631-87M 則以三針光動能機芯搭配八角形錶殼，線條乾淨。視覺重心落在錶圈與錶盤的對比，突顯湖水藍夜光錶盤的澄澈，為都會生活中帶來一瞬寧靜時刻。

BM7631-87M

●品牌：CITIZEN

●錶名：Blue Glow Night BM7631-87M

●功能：時、分、秒指示；日期顯示

●機芯：光動能石英機芯

●電力儲存：約6個月

●材質：不鏽鋼

●錶徑：41mm

●防水：100米

●定價：NT$10,900/通路限定

AT2570-56M 以計時碼錶佈局展現另一種風格。三個輔錶盤靠近中央，使視覺焦點集中，同時保留閱讀功能。光動能機芯計時結構讓每日使用更便利，外圈 Tachymeter測速儀則加強運動感。湖水藍夜光錶盤層次清晰，使整體不至於雜亂。

AT2570-56M

●品牌：CITIZEN

●錶名：Blue Glow Night AT2570-56M

●功能：時、分、秒指示；日期顯示；計時碼錶

●機芯：光動能石英機芯

●電力儲存：約5個月

●材質：不鏽鋼

●錶徑：42mm

●防水：100米

●定價：NT$15,900/通路限定

EM0501-89M 則是系列中最具裝飾感的一款，湖水藍夜光錶盤上浮現弦月造型，並以亮粉點綴形成柔和的光點效果；12 點位的水晶鑲嵌則像北極星般提供視覺焦點。米蘭鍊帶具備更細膩的佩戴觸感，整體風格輕盈，適合將腕錶視為穿搭亮點的使用者。

EM0501-89M

●品牌：CITIZEN

●錶名：Blue Glow Night EM0501-89M

●功能：時、分、秒指示

●機芯：光動能石英機芯

●電力儲存：約6個月

●材質：不鏽鋼

●錶徑：32mm

●防水：100米

●定價：NT$8,900/通路限定

白天是一抹乾淨的湖水藍，夜晚則浮現溫柔藍光。這份轉換既符合節慶氛圍，也讓腕錶具備日常佩戴所需的實用性。對喜歡從細節感受氣氛的佩戴者而言，「Blue Glow Night」提供了適度的新鮮感，以及日夜皆迷人的感性「錶」情。

