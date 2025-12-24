新錶2025／致敬那份沈靜的偉大！ROGER DUBUIS Hommage La Placide

在高級製錶的長河中，有些名字代表狂放不羈的實驗精神，有些則象徵傳統工藝的溫柔守護。ROGER DUBUIS羅杰杜彼在邁向品牌三十週年的重要時刻，選擇了一條令人意想不到卻動人的回歸之路。寫了一封給創辦人Mr.Roger Dubuis（1938~2017）的情書，這便是「Hommage La Placide」。

「La Placide」意指「平靜、沈穩的人」，這不僅是錶款系列之名，更是Mr.Dubuis兒時的綽號。在製錶業尚未全然數位化的年代，他以謙遜、專注的匠人之心，奠定了品牌初期優雅與複雜並蓄的基調。隨著時光更迭，品牌風格雖一度轉向大膽前衛，但這款腕錶的出現，彷彿一位歷經風霜的旅人選擇回到湖畔，靜靜回望那段與萊芒湖水色相伴的時光。

Mr.Roger Dubuis（1938~2017） 從15歲從教堂鐘樓萌發熱誠，到以畢業作「208 Calibre」獲頒日內瓦印記認證，幸運數字『8』自此成為Mr.Roger Dubuis致敬傳統與限量的靈魂代碼。 歷經 23 年製錶產業淬煉，Mr.Roger Dubuis在石英危機中致力教學以守護機械錶工藝傳統，並以兵役時的暱稱 Placide 為名與好友合作，不僅註冊多項專利，更譜寫出雙逆跳萬年曆的傳奇序曲。 1995年，57歲的Mr.Roger Dubuis並未選擇退休，而是毅然創立同名品牌，晚年更致力於將畢生技藝傳承給新世代，直到2017年辭世前，始終以導師身份分享熱情，指引品牌走向未來。

Mr.Roger Dubuis的一生，是當代製錶史的縮影。他曾於百達翡麗（Patek Philippe）深耕十四載，專攻複雜功能開發。1995年，他以追求「頂級打磨」為信念創立同名品牌，成為當時極少數全線機芯皆具備日內瓦印記的製錶師。儘管大師已於2017年辭世，但他對古典工藝的堅持與技術突破，至今仍是藏家心中的圭臬。

Mr.Roger Dubuis的設計手稿。

這款作品的誕生本身就是一段關於「重生」的傳奇。品牌製錶師在整理檔案庫時，挖掘出一批珍貴的「New Old Stock（NOS）」庫存零件。這些組件保留了二十年前Mr.Dubuis親手設計的靈魂。代號 RD1472 的自動上鍊機芯，核心結構源自 1989 年Mr.Dubuis與複雜功能大師 Jean-Marc Wiederrecht 共同開發的傳奇模組。在那樣的時代，他們大膽將雙逆跳功能引入萬年曆，讓日期與星期的指針不再只是枯燥地旋轉，而是在週期終結之際，如優雅舞者謝幕般瞬間彈回原點。這種機械結構的瞬間美學，至今讀來依然讓人屏息。

RD1472自動上鍊機芯，其核心結構源自於1989年Mr.Dubuis與複雜功能大師Jean-Marc Wiederrecht共同開發的傳奇模組。

然而，單純的再組裝並不足以承載這份情懷。製錶團隊將這RD1472的 307 枚零件重新拆解，依照現代「日內瓦印記（Poinçon de Genève）」的嚴苛標準進行手工打磨。每一道倒角與魚鱗紋，都經歷了比當年更細膩的洗鍊。在藍寶石水晶底蓋下，全新設計的玫瑰金自動盤與擺輪優雅律動，實現了一場跨越世代的匠藝對話。38mm 的錶殼直徑，在現今動輒大於 42mm 的市場中顯得格外清雅，18K 玫瑰金溫潤如玉，配合 11.2mm 的纖薄厚度，確保腕錶能完美滑入西裝袖口，體現內斂的奢華。

珍珠母貝材質的日曆盤片和計時盤熠熠生輝，而以勒芒藍（Leman Blue）飾面的主夾板則致敬Mr.Roger Dubuis故鄉的勒芒湖，並形成了深邃而賞心悅目的視覺對比。

Mr.Dubuis的美學概念一向偏愛深邃與戲劇性，而這款「Hommage La Placide」腕錶延續了這項傳統，採用精密的五層錶盤結構。最外圈經圓形拉絲處理並鍍銠，營造出明亮的高級金屬光環。其下，珍珠母貝材質的日曆盤片和計時盤熠熠生輝，而以勒芒藍（Leman Blue）飾面的主夾板則致敬Mr.Roger Dubuis故鄉的勒芒湖，並形成了深邃而賞心悅目的視覺對比。月相盤位於最深處，其藍色砂金石圓盤上點綴著弧形黃金月相，宛如黃昏時分Mr.Roger Dubuis的出生地--沃韋（Vevey）上空的一彎新月。

月相盤位於最深處，其藍色砂金石圓盤上點綴著弧形黃金月相，宛如黃昏時分沃韋（Vevey）上空的一彎新月。

當我們談論這款全球僅限量 28 只的作品時，主題不再是精準度或保值率，而是一種情感的共鳴。當年Mr.Dubuis創立「Hommage」系列是為了向啟發他的前輩致意；三十年後，品牌用同樣的設計向這位已經遠去的創辦人告白。這是一個完整的圓，從平靜中出發，最終回歸平靜。

在當前這個充斥著速成與行銷噪音的鐘錶市場，「Hommage La Placide」更像是一則靜思語。它提醒著每一位愛錶人，真正的複雜工藝不需要透過張牙舞爪的外顯來證明，有時最深沈的力量，往往蘊含在最平穩的律動與最謙卑的姿態之中。

在充斥著行銷噪音的鐘錶市場中，「Hommage La Placide」更像是一則靜思語。它提醒收藏家，真正的複雜工藝不需要透過張牙舞爪的外顯來證明，最深沈的力量，往往蘊含在平穩的律動與謙卑的姿態中。對於有幸擁有它的 28 位藏家而言，這不僅是一枚承載萬年曆功能的時計，更是一段被微縮在藍色錶盤與玫瑰金殼體之間，關於熱愛與傳承的歷史縮影。這或許就是高級製錶最迷人之處：在齒輪與彈簧的交錯間，我們依然能感受到那份跨越時空的熱情與溫度。

●錶名：Hommage La Placide

●功能：時、分、逆跳日期與星期指示；萬年曆

●機芯：RD1472 自動上鍊機芯

●材質：18K玫瑰金

●錶徑：38mm

●錶厚：11.2mm

●防水：30米

●定價：店洽/限量28只

