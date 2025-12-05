新錶2025／讓美妙樂音譜出終曲！BREGUET以1905大自鳴陀飛輪懷錶與7365三問報時腕錶替250週年誌慶譜下完美休止符。

寶璣大師在 1775 年於巴黎設立工坊後，很快的投入各種創新問錶結構的開發。1783 年他發明了繞著機芯外緣的扁平圓形音簧，取代了以往音錘敲擊小鈴碗的傳統設計。這種結構使音色更集中，也讓厚度能縮減，後來成為現代問錶工藝的基礎。並與陀飛輪、降落傘避震器和寶璣式雙層遊絲等一系列創新設計，共同構成了他輝煌的製錶傳奇。

2025 年對 BREGUET寶璣來說除了是250週年誌慶之外，也品牌是重新檢視鐘錶聲學技術的一年。也因此品牌在其周年活動的尾聲，於距離寶璣大師巴黎工坊所在地--鐘錶堤岸僅幾步之遙的巴黎芳登廣場寶璣專賣店發表兩件問錶大作來作為壓軸。分別是Classique Grande Sonnerie Métiers d’Art 1905 大自鳴陀飛輪懷錶、與 Classique Répétition Minutes 7365 三問腕錶。前者回到十八世紀時寶璣大師的問錶研發起點，後者則挑戰更適合日常配戴使用的三問腕錶設計。

廣告 廣告

Classique Grande Sonnerie Métiers d’Art 1905 大自鳴陀飛輪懷錶。

Classique Grande Sonnerie Métiers d’Art 1905 大自鳴懷錶搭載Calibre 508GS手上鍊機芯，零件數超過 530 枚，具備大自鳴、小自鳴、三問，以及一分鐘陀飛輪功能，搭配類似古典天文台校正鐘的「三針一線」面盤配置。時間輪系與報時輪系以錶冠雙向分別上鍊，動力儲存約 56 小時，報時系統在大自鳴模式下動力儲存約 36 小時。錶徑 56.5 毫米、厚度約 23.5 毫米，含18K寶璣金錶殼全重約 400 公克。

錶盤佈局既具備簡約風格，卻也巧妙的彰顯了兩大複雜功能--陀飛輪與報時音錘的巧妙運作。

錶盤佈局既具備簡約風格，卻也巧妙的彰顯了兩大複雜功能--陀飛輪與報時音錘的巧妙運作。十二點鐘位置的白色大明火琺瑯錶盤負責顯時，搭配黑色阿拉伯數字與寶璣Logo，並隱藏有寶璣祕密簽名。中央則是一根修長的藍鋼分針，掃過幾乎佈滿錶盤的Quai de l'Horloge（鐘錶堤岸）機刻雕花飾紋，分鐘刻度亦與飾紋整合。四點半位置則是具備藍鋼上支架的寶璣陀飛輪裝置，小秒針固定在陀飛輪框架上。值得一提的是，隱藏於錶盤之下的報時音簧是以18K寶璣金材質打造。

隱藏於錶盤之下的報時音簧是以18K寶璣金材質打造。

毫無疑問的，大自鳴報時機構是這枚懷錶作品技術含金量最高的部分。除了沿用寶璣大師發明的音簧結構外，1905 將傳統的風阻調速器換成磁阻調速機構。調速器的旋臂被置於兩側磁場之間，在旋轉過程中會因傅科電流（Eddy current）效應產生渦電流，這些電流會反向作用於磁場，形成一種電磁煞車效果，使轉速穩定在預定範圍。相較於會產生輕微「沙沙聲」的風阻調速器，磁阻調速機構在工作時幾乎無聲，可減少潤滑與磨耗問題，並且可以降低發條張力對報時節奏的影響，讓每次報時的節奏與間隔保持一致。

報時機構的橋板18K寶璣金材質打造，更篆刻上專為250週年設計的Petit Trianon guilloché（凡爾賽宮小堤亞農宮）機刻雕花飾紋。

翻到錶背，整個大自鳴機構一覽無遺，槓桿、蝸輪、彈簧依功能分區，層次分明，有助於追蹤報時機構的動作順序。報時機構的橋板18K寶璣金材質打造，更篆刻上專為250週年設計的Petit Trianon guilloché（凡爾賽宮小堤亞農宮）機刻雕花飾紋。而作為 Métiers d’Art 系列的一員，1905 大自鳴懷錶的外觀裝飾可依藏家需求客製，示範作品在錶蓋上以琺瑯與雕刻描繪巴黎與凡爾賽宮意象，並可選擇較傳統的日內瓦波紋處理版本。

前後外蓋篆刻有立體機刻雕花飾紋，並覆以法國藍大明火琺瑯。

錶殼與掛鏈採用18K寶璣金材質打造，前後外蓋篆刻有立體機刻雕花飾紋，並覆以法國藍大明火琺瑯。收藏盒則使用「瑪麗・安東妮橡樹」僅存的木料製作，並在內部嵌入源自瑞士 Risoud 森林、常用於小提琴上的共鳴盒，以提升報時時的音響效果。

●品牌：BREGUET 寶璣

●錶名：Classique Grande Sonnerie Métiers d'Art 1905

●功能：時、分、秒指示；大小自鳴三問報時；陀飛輪

●機芯：Calibre 508GS手上鍊機芯

●動力儲存：約56小時（走時），36小時（報時）

●材質：18K 寶璣金

●錶徑：56.5mm

●錶厚：24.1mm

●定價：店洽，訂製品

Classique Répétition Minutes 7365 三問腕錶。

相較1905 大自鳴懷錶的厚重繁複與收藏至上，Classique Répétition Minutes 7365 三問腕錶則專注於如何在不犧牲音質與結構穩定的前提下，做出一枚真正可日常佩戴的三問錶。錶徑由過去寶璣三問錶常見的 42 毫米縮減為 39.1 毫米，厚度僅約 10.8 毫米，配合新一代 Classique 殼型，佩戴感更接近一般正裝腕錶。錶殼同樣使用18K寶璣金材質打造，側面帶有 Quai de l'Horloge（鐘錶堤岸）機刻雕花飾紋，防水則達到 30 米，對三問錶而言已屬高度防水規格。

搭載全新Calibre 1896手上鍊機芯。

錶盤以法國藍大明火琺瑯燒製，琺瑯塗覆於白金底材之上，經多次燒製以呈現深邃的質感，賦予清晰透亮的視覺效果，與簡潔的18K寶璣金雙寶璣指針相得益彰。同樣以18K寶璣金打造的立體時標、和6點鐘位置的隱密簽名保留了寶璣經典元素，而法國藍大明火琺瑯則營造出更為現代的氛圍。

音簧鐘簧以18K白金材質打造，再鍍上一層寶璣金，並直接固定在錶殼結構上。

搭載全新Calibre 1896手上鍊機芯，取代服役多年的567.2型手上鍊機芯。官方表示相較於後者，Calibre 1896約有三分之一以上零件重新設計，包括矽擒縱系統，振頻提升到 3Hz，動力儲存約 75 小時。機芯背面使用三指錶橋佈局，橋板上刻有巴黎鐘錶堤岸與汝山谷相關裝飾圖案，延續250週年系列的視覺主題。走時精度則通過品牌新制定的「Breguet Hallmark」標準，日差控制在約 ±2 秒範圍內，對一枚具三問報時機構的複雜功能腕錶來說，已屬高標。

橋板上刻有巴黎鐘錶堤岸與汝山谷相關裝飾圖案，延續250週年系列的視覺主題。

而為了不讓報時音色因錶徑縮小而受到影響，7365 三問腕錶的音簧鐘簧以18K白金材質打造，再鍍上一層寶璣金，並直接固定在錶殼結構上，透過單一材質系統傳導聲波，試圖減少不同金屬界面帶來的能量損耗，讓三問聲音更集中。配合較小、較密實的錶殼空腔與錶帶固定方式，呈現更為直接響亮的報時音色。

●品牌：BREGUET 寶璣

●錶名：Classique Répétition Minutes 7365

●功能：時、分指示；三問報時

●機芯：Calibre 1896手上鍊機芯

●動力儲存：約75小時

●材質：18K 寶璣金

●錶徑：39.1mm

●錶厚：10.8mm

●防水：30米

●定價：NT$ $9,766,000/限量25只

更多鏡週刊報導

新錶2025／回到山谷與堤岸！寶璣Classique 7225 & 7235以科技與經典詮釋大師創新精神

新錶2025／從皇家海軍到全球旅人！BREGUET Marine Hora Mundi 5555

寶璣250週年展・Crafting emotions for 250 years