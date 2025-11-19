新錶2025／造型革新，技術進化！歐米茄四代目Seamaster Planet Ocean參上！！

自2005年誕生以來，作為Seamaster系列中最高規格的Planet Ocean 600米潛水錶（以下簡單PO），一直都是OMEGA歐米茄的技術力標竿。如初代目兩倍於Seamaster Diver的600米防水、二代目（2011）的陶瓷錶圈、三代目（2016）的Master Chronometer大師天文臺認證。而甫面世的第四代PO則重新界定此系列的尺寸、結構與用途。除了回歸經典的42毫米錶徑外，相比上代（16.09毫米）厚度更削薄至13.79毫米，以貼近日常佩戴所需。

廣告 廣告

Planet Ocean首發至今已20週年，並於日前迎向第四代。

四代PO的造形從基礎結構開始重整，最明顯的轉變在於錶殼的輪廓語彙。前三代延續 Seamaster系列的拋物線形錶耳與圓潤轉折，四代PO則改以更加俐落的直線與折角構成外型。錶耳的厚度收窄，與錶殼的銜接改為明確的切線，使整體視覺更集中在比例本身，而非線條的弧度。這種處理方式讓42毫米的錶徑顯得更緊實、輪廓更乾淨，從側面看就像是一個由多平面結構體，呈現出更強的工具感。

四代Planet Ocean以更加俐落的直線與折角構成外型。

排氦閥的移除也是外觀改變的重要指標。過往位於10點鐘位置的手動排氦閥一直是Seamaster與PO的視覺符碼，目的是為了將氦氧潛水時滲入錶殼內的氦氣分子於離水時盡快釋出，以免壓差頂開錶鏡。而歐米茄表示四代PO的密封性更勝以往，應用取自 2019年Ultra-Deep 6,000m的技術，其錶殼在錶鏡周圍、錶圈內側設計了一個鈦金屬內環，在高壓下會主動迫緊錶殼，連氦氣分子都不得其門而入，所以排氦閥已屬多餘。而附加紅利則是錶殼可以設計的更為緊緻，也讓錶鏡與錶圈之間的高度差降低不少。

以鈦合金旋入式底蓋，取代以往的藍寶石水晶透視底蓋。

另一個「話題」焦點則是採用了鈦合金旋入式底蓋，取代以往的藍寶石水晶透視底蓋。雖然品牌沒明說，但這應該是削厚減重考量的其中一環，也讓錶殼更能服貼於手腕上，並降低不鏽鋼過敏者的致敏機率。

四代Planet Ocean上的陶瓷錶圈首次使用了白色刻度。 錶盤維持啞黑色處理。 4個阿拉伯數字時標則採用浮凸設計，以向初代目Planet Ocean致敬。 填充Super-LumiNova夜光塗層加強低光源下的視讀性。

陶瓷錶圈仍是標配，但其錶圈邊緣齒紋更深且對比明顯，顏色配置涵蓋黑、藍與橘。其中橘色錶圈是PO問世以來的重要識別，且在此次四代PO上首次使用了白色刻度。錶盤維持啞黑色處理，4個阿拉伯數字時標則採用浮凸設計，以向初代目PO致敬。標誌性的闊箭形指針和填充Super-LumiNova夜光塗層的醒目梯形立體時標尺寸都略有加大，但整體仍呈現出熟悉的PO風格。對了！原本3點鐘位置的日期顯示並未出現在四代PO上，但在人手一（手）機的時代影響應該不大。

鍊帶為扁平三節式結構，厚度明顯減少，佩戴時的重心更平均。

鍊帶也跟錶殼一樣重新設計，四代PO鍊帶為扁平三節式結構，厚度明顯減少，佩戴時的重心更平均。第一鍊節採用可動關節設計，能自然順著手腕角度下垂，改善過往錶殼與鍊帶間容易造成的懸空感。錶扣內部整合6段微調與延伸結構，可在不拆鍊節的情況下迅速修正長度，對於溫度變化或穿戴潛水裝備時尤其實用。表面處理則更為細膩，拉絲與拋光鍊結的比例經過調整，與新錶殼的設計語彙一致。

四代Planet Ocean相比上代（16.09毫米）厚度更削薄至13.79毫米。 四代Planet Ocean相比上代（16.09毫米）厚度更削薄至13.79毫米。

機芯則沿用Calibre 8912自動機芯，提供約60小時動力儲存，搭載同軸擒縱系統與矽游絲，抗磁能力達15,000高斯；振頻為25,200次/時，並具備大師天文臺認證。四代 PO整體設計注重實用性，並在保持專業潛水錶規格的前提下，更適合日常佩戴與多重情境使用。

●品牌：OMEGA 歐米茄

●錶名：Seamaster Planet Ocean 600米腕錶（橘圈鍊帶）

●功能：時、分、秒指示

●機芯：Calibre 8912自動上鍊機芯

●動儲：約60小時

●材質：不鏽鋼

●錶徑：42mm

●厚度：13.7mm

●防水：600米

●定價：NT$279,000

●品牌：OMEGA 歐米茄

●錶名：Seamaster Planet Ocean 600米腕錶（黑圈橡膠帶）

●功能：時、分、秒指示

●機芯：Calibre 8912自動上鍊機芯

●動儲：約60小時

●材質：不鏽鋼

●錶徑：42mm

●厚度：13.79mm

●防水：600米

●定價：NT$253,000

●品牌：OMEGA 歐米茄

●錶名：Seamaster Planet Ocean 600米腕錶（藍圈橡膠帶）

●功能：時、分、秒指示

●機芯：Calibre 8912自動上鍊機芯

●動儲：約60小時

●材質：不鏽鋼

●錶徑：42mm

●厚度：13.79mm

●防水：600米

●定價：NT$253,000

更多鏡週刊報導

新錶2025／倒數100天！歐米茄超霸 Milano Cortina 2026限定腕錶敲響冬奧戰鼓

試戴報告／會讓女生想買的女錶具備什麼條件？選擇OMEGA Aqua Terra 30mm的入手理由

新錶2025／龐德放暑假？OMEGA 海馬 Aqua Terra綠松石色腕錶登場