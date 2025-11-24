鏡週刊Mirror Media

《新錶2025》雙旋律的革命！BLANCPAIN 寶珀發表史上第一只可演奏二種旋律的「大雙自鳴」腕錶

陳哲民 Jamie Chen
BLANCPAIN Grand Double Sonnerie：這是寶珀為了慶祝品牌創立290週年開發的驚世之作，結合雙旋律大自鳴、三問報時、逆跳萬年曆與偏心式陀飛輪，同時還進行長達5年的聲學研究，把報時的音調、音準與節奏調校到完美境界，更具備導柱輪切換、磁力調速器、黃金振動音膜以及最頂級的修飾工藝。錶徑47毫米，厚度14.5毫米。每年只能生產兩只。功能：時、分指示；大、小自鳴報時；三問報時；飛行陀飛輪；萬年曆；雙動力儲存指示；機芯：手上鏈機芯；價格店洽。
一個已經 290 歲的品牌，該如何展現其悠久歷史，又證明他依然年輕？

寶珀（BLANCPAIN）為慶祝品牌創立290週年而研發的「大雙自鳴腕錶」，就是這樣的一枚腕錶。此錶擁有被譽為錶界工藝最困難的經典「大自鳴報時」結構，但竟然能演奏二種旋律，更結合逆跳萬年曆與飛行陀飛輪，並整合進一個適合於日常佩戴，尺寸合宜的錶殼內。

這一份珍貴的生日禮物，不僅將在製錶史上寫下全新紀錄，也讓人重新感受到，寶珀品牌生氣勃發的年輕活力。

距離上一次採訪寶珀錶廠，已經是六年多前了。當時的印象是錶廠由內而外都相當樸實，表現出被譽為瑞士鐘錶業最古老品牌的經典氣質以及傳統風格。不過這一次再訪，發現廠內已做了不少更新。除了新增一座「研發實驗室」，裝潢採用摩登的黑白配色，看起來就有如一家小型的 Apple Store；同時，還建造了一間貼滿吸音棉的聲學空間，以及裝設了專業燈光的攝影棚。創立於 1735 年的寶珀，如今竟然展現出近乎新創公司一般的活力。

而這一切，全都因為這款「大雙自鳴腕錶」（Grand Double Sonnerie）。

寶珀為了慶祝品牌創立290週年開發的驚世之作「大雙自鳴」腕錶，結合雙旋律大自鳴、三問報時、逆跳萬年曆與偏心式陀飛輪，同時還進行長達5年的聲學研究，把報時的音調、音準與節奏調校到完美境界。
手錶總共有1,116個零件，其中有1,053個零件用於機芯。機芯以雙發條盒提供走時與自鳴報時的動力，並具雙動力儲存顯示結構。
錶殼側邊的滑桿可進行大、小自鳴與安靜模式的切換。
雙旋律與13項專利

為了慶祝建廠 290 週年，寶珀今年交出一張震撼錶壇的成績單，於今日全球統一發布全新複雜功能：「大雙自鳴腕錶」。事實上，我參加的發表會場次，早於10月底時就已經在錶廠內舉行完畢。因為，寶珀總裁 Mark A. Hayek 強調，這是一款必須要很仔細進行講解，讓每個人都能細細體驗的腕錶。所以來自世界各地的鐘錶媒體，被區分為十幾個不同的小組，每日分批進入錶廠採訪，因此發表會舉行期間長達三個星期，直至今日，大家才一起揭曉這款「世紀大作」的真正面目。

沒錯，這款「大雙自鳴腕錶」，是寶珀長達 290 年的歷史以來，所做過的最複雜腕錶。其機芯多達 1,053 個零件，整合了 13 項專利；除了「逆跳萬年曆」與「偏心式飛行陀飛輪」之外，更具備前所未見的雙旋律大自鳴結構，不僅可以演奏傳統的「西敏寺鐘樂」，更以相同的四個音階，請知名搖滾合唱團 KISS 的樂手 Eric Singer，譜寫出另一首「寶珀旋律」，而成為鐘錶史上第一枚可以演奏雙旋律的大自鳴腕錶。

寶珀總裁Marc A. Hayek（左）與KISS合唱團鼓手Eric Singer共同合作，譜寫大自鳴報時的全新樂曲「寶珀旋律」。
為何要以這款「大雙自鳴錶」來慶祝寶珀的 290 歲呢？總裁 Mark A. Hayek 說，構想開始於八年前。「一開始我就想做大自鳴，因為寶珀從來沒有做過大自鳴錶。但是，如何在尊重傳統複雜功能的同時，又增加一些年輕的創意呢？比如說，能不能在西敏寺鐘樂之外，增加另一個旋律？」

導柱輪與磁力調速器

寶珀的研發工程師團隊，合力完成了總裁所交付的任務。此錶最具創意的部分之一，在於利用過去都用於計時碼錶離合機制的「導柱輪」，來切換二組不同的報時旋律的輪系。其核心演奏結構：外觀呈圓弧狀，邊緣帶有鋸齒的齒條（Rack）零件，共有上、下兩層，分別演奏經典的「西敏寺鐘樂」以及創新的「寶珀旋律」（模型圖中分別以紫色與綠色呈現）；然後以「導柱輪」（模型圖中藍色部分）進行切換。

以導柱輪裝置（右側藍色部位）切換二組不同的報時旋律的輪系（紫色與綠色重疊的部分）。
另外，這款「大雙自鳴」腕錶的報時聲音，也被調校到了極致。Hayek 說：「對我來說，聆聽一款好的報時聲，應該要像是在品嚐美酒，不應該只追求分貝數的大小聲，而是要追求那種能讓你『起雞皮疙瘩』的感性體驗。」因此，為了讓報時聲聽起來就像在聆聽樂器演奏一般完美，製錶師在聲學實驗室中使用了「雷射振動測量儀」，來確保四個音符的音調頻率完全準確；同時，還對齒條零件上的齒尖形狀，進行微米級別的調整，以確保啟動三問或自鳴報時之後，音鎚能在最準確的節拍上，於音簧上敲出和緩且完美的音符。

在大自鳴裝置的齒輪尖端，進行微米級別的調整，以確保音鎚能在音簧上敲出完美的節奏。
另外，對報時機制至關重要的「調速器」，研發團隊則發明了「磁力調速器」，以磁石的能量進行調速，這種調速器在高速旋轉時沒有物理接觸因此在轉動時幾乎不會發出噪音。

在聲學研發實驗室展示的雙旋律大自鳴結構輪系的模型。
寶珀錶廠內的研發實驗室以現代科技儀器進行聲學研究。
金質音簧與黃金聲學膜

而在調整音調與節奏之外，製錶師還必須面對另一項極具挑戰的聲學關鍵「音簧」。為了追求完美的音色，寶珀測試了 11 種不同材質，包括青銅、金屬玻璃、鋼與黃金，最終選定「金質音簧」。同時還開發全新的「黃金聲學膜」，固定於錶殼的特定位置，能放大中頻、延長尾韻，使報時聲音既清晰又溫潤。

為了追求完美的音色，寶珀開發全新「金質音簧」與「黃金聲學膜」。
這枚腕錶不僅以聲音令人驚豔，其視覺呈現也延續寶珀複雜功能的審美堅持。「大雙自鳴錶」採開放式面盤設計，讓四枚音錘在敲擊音簧時能完全被看見，報時當下猶如欣賞一場「微型機械樂隊」的演奏表演。

逆跳萬年曆與機芯核心結構進行整合式設計，以保持錶款尺寸維持在適合日常佩戴的大小。
此外，逆跳萬年曆以蛇形指針顯示日期，不但節省空間，也讓多重功能得以在有限的錶盤範圍內保持平衡。而偏心式陀飛輪則以其輕盈架構穩定整枚機芯的走時性能，成為視覺動態與技術美感的核心。

內角倒角與署名機芯

而如果說「聲學」是這款寶珀「大雙自鳴錶」的靈魂，那麼精細的手工修飾工藝，便是其肌理與骨架了。

整枚機芯有多達一百三十五個銳利分明的內角倒角，都以手工拋光修飾。
寶珀在這枚機芯上展現了瑞士傳統高級製錶最經典、也最耗時的手工技法，整枚機芯上有多達一百三十五個銳利分明的內角。這些明亮且立體的「內角倒角」（Interior Anglage），必須先以手工雕削出邊緣輪廓，接著以不同細度的研磨材料逐步打磨，最後以生長於汝拉山谷地區的龍膽木莖部進行最終拋光，使其光澤圓潤而細膩。另外，所有鏡面拋光、日內瓦波紋、珍珠紋打磨，以及隱蔽部位的精飾，也都以最高標準的手工技法進行。

「偏心式飛行陀飛輪」是寶珀最具識別特色的裝置之一。
目前寶珀僅有兩位資深製錶大師 Romain 與 Yoann 進行「大雙自鳴錶」的組裝，每一枚都需要整整 12 個月的工作時間，由倆人從頭到尾獨力完成。因此在完成之後，寶珀也首度在機芯底部金質 BLANCPAIN 銘牌的背面，由 Romain 與 Yoann 親手刻上自己的簽名。總裁 Marc A. Hayek 說，這是為了表達品牌對兩位製錶師極度投入工作的認可與尊重，同時也強調他們與這款高複雜腕錶之間深厚的情感、擁有感以及責任。

今年是寶珀的 290 週年，這也表示距離 300 週年的整數大年已經不遠了。事實上，從製錶工坊的擴建、實驗室的成立、精飾工藝的極限挑戰，再到「大雙自鳴」結構的巨大技術突破，都顯示著寶珀為即將迎來的 300 週年做了重要鋪陳。Hayek 強調，雖然品牌已著手規劃這款特殊的紀念腕錶，但他認為更重要的是，如何在未來十年間，把複雜功能、五十噚潛水錶，以及女錶等三大歷史支柱，重新整合，使品牌形象更完整，這才是他目前最為看重、也最具挑戰性的任務。

  • BLANCPAIN

  • Grand Double Sonnerie

  • 功能：時、分指示；大、小自鳴報時；三問報時；飛行陀飛輪；萬年曆；雙動力儲存指示

  • 機芯：Cal 15GSQ手動上鏈機芯

  • 動儲：96小時

  • 材質：18K紅金或白金

  • 錶徑：47mm

  • 厚度：14.5mm

  • 防水：10米

  • 定價：店洽

  • 限量：無，每年只能生產2只

