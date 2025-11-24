《新錶2025》雙旋律的革命！BLANCPAIN 寶珀發表史上第一只可演奏二種旋律的「大雙自鳴」腕錶
一個已經 290 歲的品牌，該如何展現其悠久歷史，又證明他依然年輕？
寶珀（BLANCPAIN）為慶祝品牌創立290週年而研發的「大雙自鳴腕錶」，就是這樣的一枚腕錶。此錶擁有被譽為錶界工藝最困難的經典「大自鳴報時」結構，但竟然能演奏二種旋律，更結合逆跳萬年曆與飛行陀飛輪，並整合進一個適合於日常佩戴，尺寸合宜的錶殼內。
這一份珍貴的生日禮物，不僅將在製錶史上寫下全新紀錄，也讓人重新感受到，寶珀品牌生氣勃發的年輕活力。
距離上一次採訪寶珀錶廠，已經是六年多前了。當時的印象是錶廠由內而外都相當樸實，表現出被譽為瑞士鐘錶業最古老品牌的經典氣質以及傳統風格。不過這一次再訪，發現廠內已做了不少更新。除了新增一座「研發實驗室」，裝潢採用摩登的黑白配色，看起來就有如一家小型的 Apple Store；同時，還建造了一間貼滿吸音棉的聲學空間，以及裝設了專業燈光的攝影棚。創立於 1735 年的寶珀，如今竟然展現出近乎新創公司一般的活力。
而這一切，全都因為這款「大雙自鳴腕錶」（Grand Double Sonnerie）。
雙旋律與13項專利
為了慶祝建廠 290 週年，寶珀今年交出一張震撼錶壇的成績單，於今日全球統一發布全新複雜功能：「大雙自鳴腕錶」。事實上，我參加的發表會場次，早於10月底時就已經在錶廠內舉行完畢。因為，寶珀總裁 Mark A. Hayek 強調，這是一款必須要很仔細進行講解，讓每個人都能細細體驗的腕錶。所以來自世界各地的鐘錶媒體，被區分為十幾個不同的小組，每日分批進入錶廠採訪，因此發表會舉行期間長達三個星期，直至今日，大家才一起揭曉這款「世紀大作」的真正面目。
沒錯，這款「大雙自鳴腕錶」，是寶珀長達 290 年的歷史以來，所做過的最複雜腕錶。其機芯多達 1,053 個零件，整合了 13 項專利；除了「逆跳萬年曆」與「偏心式飛行陀飛輪」之外，更具備前所未見的雙旋律大自鳴結構，不僅可以演奏傳統的「西敏寺鐘樂」，更以相同的四個音階，請知名搖滾合唱團 KISS 的樂手 Eric Singer，譜寫出另一首「寶珀旋律」，而成為鐘錶史上第一枚可以演奏雙旋律的大自鳴腕錶。
為何要以這款「大雙自鳴錶」來慶祝寶珀的 290 歲呢？總裁 Mark A. Hayek 說，構想開始於八年前。「一開始我就想做大自鳴，因為寶珀從來沒有做過大自鳴錶。但是，如何在尊重傳統複雜功能的同時，又增加一些年輕的創意呢？比如說，能不能在西敏寺鐘樂之外，增加另一個旋律？」
導柱輪與磁力調速器
寶珀的研發工程師團隊，合力完成了總裁所交付的任務。此錶最具創意的部分之一，在於利用過去都用於計時碼錶離合機制的「導柱輪」，來切換二組不同的報時旋律的輪系。其核心演奏結構：外觀呈圓弧狀，邊緣帶有鋸齒的齒條（Rack）零件，共有上、下兩層，分別演奏經典的「西敏寺鐘樂」以及創新的「寶珀旋律」（模型圖中分別以紫色與綠色呈現）；然後以「導柱輪」（模型圖中藍色部分）進行切換。
另外，這款「大雙自鳴」腕錶的報時聲音，也被調校到了極致。Hayek 說：「對我來說，聆聽一款好的報時聲，應該要像是在品嚐美酒，不應該只追求分貝數的大小聲，而是要追求那種能讓你『起雞皮疙瘩』的感性體驗。」因此，為了讓報時聲聽起來就像在聆聽樂器演奏一般完美，製錶師在聲學實驗室中使用了「雷射振動測量儀」，來確保四個音符的音調頻率完全準確；同時，還對齒條零件上的齒尖形狀，進行微米級別的調整，以確保啟動三問或自鳴報時之後，音鎚能在最準確的節拍上，於音簧上敲出和緩且完美的音符。
另外，對報時機制至關重要的「調速器」，研發團隊則發明了「磁力調速器」，以磁石的能量進行調速，這種調速器在高速旋轉時沒有物理接觸，因此在轉動時幾乎不會發出噪音。
金質音簧與黃金聲學膜
而在調整音調與節奏之外，製錶師還必須面對另一項極具挑戰的聲學關鍵「音簧」。為了追求完美的音色，寶珀測試了 11 種不同材質，包括青銅、金屬玻璃、鋼與黃金，最終選定「金質音簧」。同時還開發全新的「黃金聲學膜」，固定於錶殼的特定位置，能放大中頻、延長尾韻，使報時聲音既清晰又溫潤。
這枚腕錶不僅以聲音令人驚豔，其視覺呈現也延續寶珀複雜功能的審美堅持。「大雙自鳴錶」採開放式面盤設計，讓四枚音錘在敲擊音簧時能完全被看見，報時當下猶如欣賞一場「微型機械樂隊」的演奏表演。
此外，逆跳萬年曆以蛇形指針顯示日期，不但節省空間，也讓多重功能得以在有限的錶盤範圍內保持平衡。而偏心式陀飛輪則以其輕盈架構穩定整枚機芯的走時性能，成為視覺動態與技術美感的核心。
內角倒角與署名機芯
而如果說「聲學」是這款寶珀「大雙自鳴錶」的靈魂，那麼精細的手工修飾工藝，便是其肌理與骨架了。
寶珀在這枚機芯上展現了瑞士傳統高級製錶最經典、也最耗時的手工技法，整枚機芯上有多達一百三十五個銳利分明的內角。這些明亮且立體的「內角倒角」（Interior Anglage），必須先以手工雕削出邊緣輪廓，接著以不同細度的研磨材料逐步打磨，最後以生長於汝拉山谷地區的龍膽木莖部進行最終拋光，使其光澤圓潤而細膩。另外，所有鏡面拋光、日內瓦波紋、珍珠紋打磨，以及隱蔽部位的精飾，也都以最高標準的手工技法進行。
目前寶珀僅有兩位資深製錶大師 Romain 與 Yoann 進行「大雙自鳴錶」的組裝，每一枚都需要整整 12 個月的工作時間，由倆人從頭到尾獨力完成。因此在完成之後，寶珀也首度在機芯底部金質 BLANCPAIN 銘牌的背面，由 Romain 與 Yoann 親手刻上自己的簽名。總裁 Marc A. Hayek 說，這是為了表達品牌對兩位製錶師極度投入工作的認可與尊重，同時也強調他們與這款高複雜腕錶之間深厚的情感、擁有感以及責任。
今年是寶珀的 290 週年，這也表示距離 300 週年的整數大年已經不遠了。事實上，從製錶工坊的擴建、實驗室的成立、精飾工藝的極限挑戰，再到「大雙自鳴」結構的巨大技術突破，都顯示著寶珀為即將迎來的 300 週年做了重要鋪陳。Hayek 強調，雖然品牌已著手規劃這款特殊的紀念腕錶，但他認為更重要的是，如何在未來十年間，把複雜功能、五十噚潛水錶，以及女錶等三大歷史支柱，重新整合，使品牌形象更完整，這才是他目前最為看重、也最具挑戰性的任務。
BLANCPAIN
Grand Double Sonnerie
功能：時、分指示；大、小自鳴報時；三問報時；飛行陀飛輪；萬年曆；雙動力儲存指示
機芯：Cal 15GSQ手動上鏈機芯
動儲：96小時
材質：18K紅金或白金
錶徑：47mm
厚度：14.5mm
防水：10米
定價：店洽
限量：無，每年只能生產2只
更多鏡週刊報導
新錶 2025／男生不要來搶啦！寶珀「五十噚」38 毫米潛水錶，中性尺寸搶攻全市場
《新錶2025》不只是潛水錶！寶珀 BLANCPAIN 推出「心繫海洋計畫」第四代 Fifty Fathoms Tech BOC IV 限量腕錶
《新錶2024》打造不一樣的陶瓷鍊帶！BLANCPAIN寶珀發表全新「五十噚深潛器」全陶瓷鍊帶錶款
其他人也在看
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
美語老師定居台灣！嘆「此生最後悔決定」狂列4缺點 眾人驚呆：好中肯
近日有位外國人在論壇上發文抱怨，自己來台灣旅遊後愛上台灣，決定在台灣定居，並在補習班擔任美語老師，然而實際定居後他卻直言「搬來台灣是我人生中最糟的決定」，點出台灣人雖然友善，但都是「有禮貌的疏離」，至於台灣年輕人他則評價「普遍沒什麼幹勁，整天活在網路世界裡」，長文曝光後許多台灣網友直言「滿中肯的」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 2 天前
外資大甩尾！台積電最後一盤被大砍3.9萬張！跌10元收1375元 名師最新解析
台積電（2330）收盤最後一筆賣單暴增逾3.9萬張，股價跌10元收在1375元，專家表示，主要是MSCI今（24）日生效，外資大甩尾，後續緊盯外資動向，但短線震盪機率大。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前
黃國昌、盧秀燕站搭高鐵「沒搭商務艙」 律師：當民眾是猴子？
即時中心／温芸萱報導社群平台Threads近日瘋傳民眾黨主席黃國昌與台中市長盧秀燕在高鐵站著滑手機的畫面，引發網友討論。對此，律師林智群今（23）日在臉書痛批，若本業表現不佳，包括推違憲法案、亂刪預算、火力發電堅持不改天然氣、花3.6億元辦購物節、垃圾山問題擺爛、興建巨蛋等，卻省小錢（商務艙的錢）花大錢（亂花預算），還要大家感動，以為民眾是朝三暮四的猴子嗎？民視 ・ 1 天前
25歲女戰勝死神25次！罹絕症淚求父親「放了我」 得知安樂死獲准感動到哭
25歲的澳洲女子安娜莉絲．霍蘭德（Annaliese Holland）過去10年被迫依靠靜脈輸液維持生命，長年飽受罕見疾病折磨，自18歲轉入成人醫院，才被診斷出患有絕症「罕見自體免疫性自主神經節病」，導致慢性疼痛、噁心和嘔吐，最終因長期藥物治療、嚴重骨質疏鬆；終於有一天霍蘭德淚求父親放手，選擇「按自己的意願死去」，令她高興到哭出來，認為這是她最勇敢的選擇。鏡報 ・ 10 小時前
山本、佐佐木不選洋基是「這原因」！總管凱許曼直言：不是我們給不起錢
體育中心／綜合報導道奇「日籍三本柱」大谷、山本、佐佐木讓大聯盟吹起「日本球員」熱潮，加上今年有多位日本球星都透過入札制度挑戰大聯盟，也讓過去曾積極網羅日籍球員的洋基隊動向受關注，對此球隊總管凱許曼（Brian Cashman）除了表達對今井達也的高度興趣，同時也表示其實並不是不願意砸錢網羅山本由伸和佐佐木朗希，而是因為「跟錢無關」的另外原因。FTV Sports ・ 1 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 3 天前
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 9 小時前
美烏達成「更新版和平框架」 澤倫斯基：感謝美國與川普
美國與烏克蘭23日在瑞士日內瓦就俄烏和平方案展開會談。美國與烏克蘭目前表示，他們已創建一個「更新與精進的和平框架」，以結束與俄羅斯的戰爭。該新框架顯然修改了川普政府起草的早期計畫，而該計畫被基輔及其盟友視為過於同情莫斯科。中天新聞網 ・ 7 小時前
國民黨2028誰出戰？吳子嘉喊「他」：盧秀燕可能根本沒意願
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是北市副市長李四川呼聲最高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，不少人也對2028總統大選選情有諸多討論。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉也在節目直指，國民黨「這兩人」才是最後兩強。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
Netflix第三名《他為什麼依然單身》5大劇情看點、評價：沒人受得了霍建華那張嘴 痔瘡爆發邂逅朱珠成歡喜冤家
【文／徐瑞安】Netflix、WeTV熱播的陸劇《他為什麼依然單身》，由霍建華與朱珠主演，霍建華演出不婚主義的中年室內設計師「俞瑜」，個性傲嬌又毒舌，雖然長得帥，但沒人受得了他那張嘴，堪稱是最怪直男，劇情也探討都會男女對待愛情與婚姻的不同態度，爆笑又逗趣，自開播就掀起話題，收穫不少好評。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 小時前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 1 天前
中職》樂天桃猿伙食、宿舍、教練人選問題 代理桃猿執行長森井誠之親自回應
中華職棒樂天桃猿今天（24日）下午於中華職棒大聯盟辦公室舉行記者會，東北樂天金鷲社長森井誠之親自出席記者會，除了發布新的人事異動，由森井誠之代理桃猿執行長之外，針對球迷所關心的伙食、宿舍、奪冠獎金及教練人選問題皆做出回應。Yahoo奇摩運動 ・ 56 分鐘前
熱帶低壓生成！最快明增強為「天琴颱風」 對台影響曝光
日本氣象廳今（24）日上午發布烈風警報（Gale Warning），指出菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓生成，且強度還會再增強，預估最快明日上午就會生成為「天琴颱風」，其未來路徑將一路往西，對台灣沒有直接影響。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
陳妍希「中國直播賣貨」掀議！42歲真實近況流出
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星陳妍希今（2025）年2月，對外宣布與中國演員陳曉的8年婚姻走到盡頭。斷開中國老公後的陳妍希，仍將工作重心擺在中國，日前在中國社群平台小紅書直播帶貨，提到鬆口談懷孕問題，認了肚皮的變化一度讓她崩潰。而外界也持續關注她「人在中國」的最新近況，日前她終於時隔近半個月再度更新近況照，上半身「劇烈膨脹」的超反差狀態流出，引發眾多粉絲圍觀。民視 ・ 21 小時前
記憶體4檔還在扛！華邦電「爆18.8 萬張」領軍反殺 旺宏火力全開卻輸「這檔玻纖布」
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數今（24）日以26,596.03點開高，最高觸及26,764.13點，截至中午11時50分，仍呈現勁揚走勢，加權指數來到26,579....FTNN新聞網 ・ 5 小時前
台股尾盤爆2855億元「史上最大量」！成交量衝破7130億元破紀錄 專家示警
台股今（24）日尾盤在指數編纂公司MSCI（明晟）最新權重調整今日收盤生效之下，最後一盤成交爆出新台幣2,855億元「史上最巨量」，創下歷史新高，收盤小漲69點，收在26,504點，成交值達7,130億元，也是今年單日最大量，專家表示，目前五日線26,740點未站穩，仍需觀察反覆測底的走勢。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
慢性發炎恐致癌！醫推「多吃4類抗炎食物」 不讓癌細胞長大
若想遠離癌症，應從飲食著手。營養醫學醫師劉博仁指出，癌症並非突然發生，而是長年慢性發炎、老化加速所累積的結果，身體長期處於慢性發炎，會提高癌症發生率，建議日常多攝取「橄欖油、多酚、Omega-3、大量膳食纖維」，有助於降低多種癌症風險。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前