《新錶2025》雙旋律的革命！BLANCPAIN 寶珀發表史上第一只可演奏二種旋律的「大雙自鳴」腕錶

一個已經 290 歲的品牌，該如何展現其悠久歷史，又證明他依然年輕？

寶珀（BLANCPAIN）為慶祝品牌創立290週年而研發的「大雙自鳴腕錶」，就是這樣的一枚腕錶。此錶擁有被譽為錶界工藝最困難的經典「大自鳴報時」結構，但竟然能演奏二種旋律，更結合逆跳萬年曆與飛行陀飛輪，並整合進一個適合於日常佩戴，尺寸合宜的錶殼內。

這一份珍貴的生日禮物，不僅將在製錶史上寫下全新紀錄，也讓人重新感受到，寶珀品牌生氣勃發的年輕活力。

距離上一次採訪寶珀錶廠，已經是六年多前了。當時的印象是錶廠由內而外都相當樸實，表現出被譽為瑞士鐘錶業最古老品牌的經典氣質以及傳統風格。不過這一次再訪，發現廠內已做了不少更新。除了新增一座「研發實驗室」，裝潢採用摩登的黑白配色，看起來就有如一家小型的 Apple Store；同時，還建造了一間貼滿吸音棉的聲學空間，以及裝設了專業燈光的攝影棚。創立於 1735 年的寶珀，如今竟然展現出近乎新創公司一般的活力。

而這一切，全都因為這款「大雙自鳴腕錶」（Grand Double Sonnerie）。

寶珀為了慶祝品牌創立290週年開發的驚世之作「大雙自鳴」腕錶，結合雙旋律大自鳴、三問報時、逆跳萬年曆與偏心式陀飛輪，同時還進行長達5年的聲學研究，把報時的音調、音準與節奏調校到完美境界。

手錶總共有1,116個零件，其中有1,053個零件用於機芯。機芯以雙發條盒提供走時與自鳴報時的動力，並具雙動力儲存顯示結構。

錶殼側邊的滑桿可進行大、小自鳴與安靜模式的切換。

雙旋律與13項專利

為了慶祝建廠 290 週年，寶珀今年交出一張震撼錶壇的成績單，於今日全球統一發布全新複雜功能：「大雙自鳴腕錶」。事實上，我參加的發表會場次，早於10月底時就已經在錶廠內舉行完畢。因為，寶珀總裁 Mark A. Hayek 強調，這是一款必須要很仔細進行講解，讓每個人都能細細體驗的腕錶。所以來自世界各地的鐘錶媒體，被區分為十幾個不同的小組，每日分批進入錶廠採訪，因此發表會舉行期間長達三個星期，直至今日，大家才一起揭曉這款「世紀大作」的真正面目。

沒錯，這款「大雙自鳴腕錶」，是寶珀長達 290 年的歷史以來，所做過的最複雜腕錶。其機芯多達 1,053 個零件，整合了 13 項專利；除了「逆跳萬年曆」與「偏心式飛行陀飛輪」之外，更具備前所未見的雙旋律大自鳴結構，不僅可以演奏傳統的「西敏寺鐘樂」，更以相同的四個音階，請知名搖滾合唱團 KISS 的樂手 Eric Singer，譜寫出另一首「寶珀旋律」，而成為鐘錶史上第一枚可以演奏雙旋律的大自鳴腕錶。

寶珀總裁Marc A. Hayek（左）與KISS合唱團鼓手Eric Singer共同合作，譜寫大自鳴報時的全新樂曲「寶珀旋律」。

為何要以這款「大雙自鳴錶」來慶祝寶珀的 290 歲呢？總裁 Mark A. Hayek 說，構想開始於八年前。「一開始我就想做大自鳴，因為寶珀從來沒有做過大自鳴錶。但是，如何在尊重傳統複雜功能的同時，又增加一些年輕的創意呢？比如說，能不能在西敏寺鐘樂之外，增加另一個旋律？」

導柱輪與磁力調速器

寶珀的研發工程師團隊，合力完成了總裁所交付的任務。此錶最具創意的部分之一，在於利用過去都用於計時碼錶離合機制的「導柱輪」，來切換二組不同的報時旋律的輪系。其核心演奏結構：外觀呈圓弧狀，邊緣帶有鋸齒的齒條（Rack）零件，共有上、下兩層，分別演奏經典的「西敏寺鐘樂」以及創新的「寶珀旋律」（模型圖中分別以紫色與綠色呈現）；然後以「導柱輪」（模型圖中藍色部分）進行切換。

以導柱輪裝置（右側藍色部位）切換二組不同的報時旋律的輪系（紫色與綠色重疊的部分）。

另外，這款「大雙自鳴」腕錶的報時聲音，也被調校到了極致。Hayek 說：「對我來說，聆聽一款好的報時聲，應該要像是在品嚐美酒，不應該只追求分貝數的大小聲，而是要追求那種能讓你『起雞皮疙瘩』的感性體驗。」因此，為了讓報時聲聽起來就像在聆聽樂器演奏一般完美，製錶師在聲學實驗室中使用了「雷射振動測量儀」，來確保四個音符的音調頻率完全準確；同時，還對齒條零件上的齒尖形狀，進行微米級別的調整，以確保啟動三問或自鳴報時之後，音鎚能在最準確的節拍上，於音簧上敲出和緩且完美的音符。

在大自鳴裝置的齒輪尖端，進行微米級別的調整，以確保音鎚能在音簧上敲出完美的節奏。

另外，對報時機制至關重要的「調速器」，研發團隊則發明了「磁力調速器」，以磁石的能量進行調速，這種調速器在高速旋轉時沒有物理接觸，因此在轉動時幾乎不會發出噪音。

在聲學研發實驗室展示的雙旋律大自鳴結構輪系的模型。

寶珀錶廠內的研發實驗室以現代科技儀器進行聲學研究。

金質音簧與黃金聲學膜

而在調整音調與節奏之外，製錶師還必須面對另一項極具挑戰的聲學關鍵「音簧」。為了追求完美的音色，寶珀測試了 11 種不同材質，包括青銅、金屬玻璃、鋼與黃金，最終選定「金質音簧」。同時還開發全新的「黃金聲學膜」，固定於錶殼的特定位置，能放大中頻、延長尾韻，使報時聲音既清晰又溫潤。

為了追求完美的音色，寶珀開發全新「金質音簧」與「黃金聲學膜」。

這枚腕錶不僅以聲音令人驚豔，其視覺呈現也延續寶珀複雜功能的審美堅持。「大雙自鳴錶」採開放式面盤設計，讓四枚音錘在敲擊音簧時能完全被看見，報時當下猶如欣賞一場「微型機械樂隊」的演奏表演。

逆跳萬年曆與機芯核心結構進行整合式設計，以保持錶款尺寸維持在適合日常佩戴的大小。

此外，逆跳萬年曆以蛇形指針顯示日期，不但節省空間，也讓多重功能得以在有限的錶盤範圍內保持平衡。而偏心式陀飛輪則以其輕盈架構穩定整枚機芯的走時性能，成為視覺動態與技術美感的核心。

內角倒角與署名機芯

而如果說「聲學」是這款寶珀「大雙自鳴錶」的靈魂，那麼精細的手工修飾工藝，便是其肌理與骨架了。

整枚機芯有多達一百三十五個銳利分明的內角倒角，都以手工拋光修飾。

寶珀在這枚機芯上展現了瑞士傳統高級製錶最經典、也最耗時的手工技法，整枚機芯上有多達一百三十五個銳利分明的內角。這些明亮且立體的「內角倒角」（Interior Anglage），必須先以手工雕削出邊緣輪廓，接著以不同細度的研磨材料逐步打磨，最後以生長於汝拉山谷地區的龍膽木莖部進行最終拋光，使其光澤圓潤而細膩。另外，所有鏡面拋光、日內瓦波紋、珍珠紋打磨，以及隱蔽部位的精飾，也都以最高標準的手工技法進行。

「偏心式飛行陀飛輪」是寶珀最具識別特色的裝置之一。

目前寶珀僅有兩位資深製錶大師 Romain 與 Yoann 進行「大雙自鳴錶」的組裝，每一枚都需要整整 12 個月的工作時間，由倆人從頭到尾獨力完成。因此在完成之後，寶珀也首度在機芯底部金質 BLANCPAIN 銘牌的背面，由 Romain 與 Yoann 親手刻上自己的簽名。總裁 Marc A. Hayek 說，這是為了表達品牌對兩位製錶師極度投入工作的認可與尊重，同時也強調他們與這款高複雜腕錶之間深厚的情感、擁有感以及責任。

今年是寶珀的 290 週年，這也表示距離 300 週年的整數大年已經不遠了。事實上，從製錶工坊的擴建、實驗室的成立、精飾工藝的極限挑戰，再到「大雙自鳴」結構的巨大技術突破，都顯示著寶珀為即將迎來的 300 週年做了重要鋪陳。Hayek 強調，雖然品牌已著手規劃這款特殊的紀念腕錶，但他認為更重要的是，如何在未來十年間，把複雜功能、五十噚潛水錶，以及女錶等三大歷史支柱，重新整合，使品牌形象更完整，這才是他目前最為看重、也最具挑戰性的任務。

BLANCPAIN

Grand Double Sonnerie

功能：時、分指示；大、小自鳴報時；三問報時；飛行陀飛輪；萬年曆；雙動力儲存指示

機芯：Cal 15GSQ手動上鏈機芯

動儲：96小時

材質：18K紅金或白金

錶徑：47mm

厚度：14.5mm

防水：10米

定價：店洽

限量：無，每年只能生產2只

