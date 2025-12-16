新錶2025／魔鏡啊魔鏡！BELL & ROSS BR-05 Grey Mirror Steel

把 BR-05 Grey Mirror Steel 戴上手，很容易聯想到童話裡那面誠實過頭的魔鏡。第一個被確認的通常不是時間，而是臉。錶盤像一面剛擦過的灰色鏡子，毫不客氣地把你今天的精神狀態原封不動地反射回來。沒有紋理，沒有層次，連日期窗都省了，彷彿在說今天不急，先看看自己再說。指針與時標盡責地站在鏡面上，提醒你它的職責仍然是報時，只是排序被調整過。

這種設計並非一時興起。BR-05 本來就不是那種要陪你爬山下海的工具錶，而是把 Bell & Ross 的方形語彙拉進城市生活的產物。Grey Mirror Steel 則更乾脆，直接用鏡面錶盤當主敘事。錶殼與一體式鍊帶在拉絲與拋光之間切換，但最吸睛的永遠是那片鏡面錶盤。低調這件事，在這裡沒有被列入考量。

鏡面帶來的樂趣，同時也是麻煩。某些角度下，你會在錶面上看到天花板、窗外的光，或是一臉認真看錶卻什麼都看不到的自己。

鏡面帶來的樂趣，同時也是麻煩。某些角度下，你會在錶盤上看到天花板、窗外的光，或是一臉認真看錶卻什麼都看不到的自己。想知道幾點，得稍微轉動手腕，像是在調整自拍角度。這個過程有點好笑，也很誠實。它不打算讓你在會議中偷偷瞄一眼就收工，而是要求你停個半秒，專心把時間找出來。

當一體式精鋼腕錶大量湧現，多數品牌選擇安全的顏色、熟悉的拉絲與光澤，確保不犯錯。Grey Mirror Steel 則反其道而行，用一個高度風險的表面處理，換取清楚的辨識度。

如果說多數腕錶努力把環境隔絕在外，Grey Mirror Steel 則反其道而行，把世界請進錶盤裡。光線一變，錶面表情就跟著變。早上偏冷，室內像鉻，黃昏時則多了一點溫度。你看到的往往不是錶，而是你所處的狀態。某種程度上，它比魔鏡還老實，因為連心情不太好時的臉色，也一併反射給你看。

如果把時間看成資訊，Grey Mirror Steel顯然沒有把資訊效率放在第一位；但如果把腕錶看成佩戴物件，它的邏輯就成立了。

搭載的CAL.321-1 自動上鍊機芯提供約54小時的動力儲存，日常佩戴不需要額外顧慮。尺寸與比例延續系列設定，一體式鍊帶讓視覺面積放大，上手存在感明顯。這些元素各司其職，盡力讓錶盤得以成為畫面核心。

魔鏡從來不負責給答案，只負責反射事實。BR-05 Grey Mirror Steel 也是如此。

魔鏡從來不給答案，只說實話。BR-05 Grey Mirror Steel 也是如此。它不告訴你今天該做什麼，只很誠實地告訴你現在看起來如何。至於時間，放心，它一直都在，只是等你看完鏡子之後，才輪到它出場。

●品牌：BELL & ROSS

●錶名：BR-05 Grey Mirror Steel

●功能：時、分、秒指示

●機芯：BR-CAL.321-1自動上鍊機芯

●材質：不鏽鋼

●尺寸：40╳40mm

●厚度：10.5mm

●防水：100米

●定價：NT$195,000（鍊帶），NT$177,000（橡膠帶）／限量250只/專賣店限定

