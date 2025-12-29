新錶2025／黑與黃的經典回歸！Urwerk UR-230 最終章--Black Star

Urwerk 的產品節奏一向有種獨特的規律，像是一場早已編排好的劇本。就在我們還在討論 UR-230 Eagle 的碳纖維外殼，或是 Polaris 那種前衛的白色陶瓷質感時，品牌主理人 Felix Baumgartner 與 Martin Frei 已經準備好要為這個章節畫下句點。日前發表的 UR-230 「Black Star」 Final Edition，名字取得直白，它就是 UR-230 系列的最終作品。對收藏家來說，這代表一個技術循環的結束，也意味著 2026 年品牌將進入全新的研發周期。

Urwerk UR-230 三部曲（左起Eagle、Polaris、Black Star）

如果你熟悉 Urwerk，看到 Black Star 的第一眼可能會覺得「這很 Urwerk」。黑黃配色是品牌的靈魂色，這種高對比的視覺效果最早可以追溯到他們初出茅廬的時期。但這款錶有趣的地方不在於配色，而是在於它如何處理「材料」這件事。過去我們看過碳纖維、看過鈦金屬，而這次 Black Star 使用的是一種專門開發的層壓複合陶瓷。這不是那種摔了會碎的普通陶瓷，它在製作時將編織陶瓷、玻璃纖維與碳纖維混合在聚合物基質中。這種做法最迷人的地方在於加工後的細節，當你湊近觀察，會發現錶殼表面有一種類似星空的微小閃光，這種視覺深度是傳統黑色 PVD 或純碳纖維難以取代的。

錶殼經過精密機削後，表面會浮現出如同星空般的細微閃爍點狀紋理，這種觸感與光影的變化，讓這只手錶在不同的光線角度下，展現出一種近乎有機的生命力。

這支錶的體型並不小，寬度將近 45 毫米，長度超過 53 毫米。但在現代製表領域，Urwerk 早就證明了「尺寸」與「佩戴感」是兩回事。透過複合材料的運用，整支錶輕得讓人驚訝。結構上，它其實像一個精密的「套殼」。最內層是一個能保證 30 米防水的鈦金屬密封艙，外面再套上這層複合陶瓷外殼與黑色 DLC 鈦金屬底蓋。這種設計邏輯很像現代超跑，利用多層結構來兼顧輕量化、強度與抗震性能。

衛星傳動系統（Wandering Hours）依然是全場焦點。這項功能自 2006 年以來便是 Urwerk 的招牌，但在 UR-230 身上得到了進一步的昇華。

說到顯時方式，Urwerk 的衛星傳動系統（Wandering Hours）早已是獨立製錶界的教科書範例。但 UR-230 這一代最厲害的改良，是那枚巨大的 3D 逆跳分針。它不是扁平的零件，而是一個有體積、經過精密鏤空的鋁合金結構。它會像軌道車一樣，抓取小時轉頭從 0 分刻度一路向 60 分推進。當 60 分鐘結束的那一刻，你會聽到一個細微但紮實的「喀」聲，指針會在不到 0.1 秒的時間內彈回起點，去銜接下一個小時轉頭。這種機械結構對能量管理的要求極高，因為彈簧回彈的力道如果沒處理好，很容易造成機芯零件的損耗。

為了對抗這種物理衝擊，Urwerk 拿出了一套很有意思的解決方案：雙渦輪系統。這也是 UR-230 的技術核心。如果你翻到錶背，會看到兩個像小電風扇一樣的結構。這不是裝飾品，它們是真的在轉。一個渦輪負責吸收外界的撞擊震動，另一個則是所謂的「空氣剎車」。當你活動量大、自動盤轉得太瘋狂時，這個渦輪會透過調節空氣流動產生阻力，進而控制擺陀的轉速，避免上鍊系統負擔過重。你甚至可以透過錶殼側邊的開關，直接把自動上鍊關掉，把它當成一支手上鍊的錶來玩。在錶盤 11 點與 1 點鐘方向，有兩個對稱的窗口，分別顯示自動上鍊的開關狀態與空氣剎車的負荷。這種把流體力學概念放進手錶裡的思維，確實非常人性化且具備高度的玩味性。

手繪Super-LumiNova夜光零件：黃色小時數字泛藍色夜光，黃色自動上鏈顯示泛藍色夜光，紅色60分鐘數字刻度及自動上鏈顯示OFF泛綠色夜光，自動上鏈顯示ON泛綠色夜光。

內在部分，UR-7.30 機芯雖然是以 Vaucher 的模組為基礎，但內部的傳動邏輯與裝飾早已被 Urwerk 徹底重新設計。48 小時的動力儲存不算極致長效，但考量到它要推動那麼沉重的衛星轉頭與逆跳系統，這已經是非常成熟的性能表現。細節處理上，你可以看到大量的噴砂工藝與 DLC 鍍層，這種冷冽的工業風格與外殼的黑黃色調非常契合。

為了呼應其「Black Star」的主題，這款腕錶搭配了鮮黃色的硫化橡膠錶帶與 Velcro 魔鬼氈扣帶，不僅強化了運動感，也讓整體造型更具前衛的街頭軍事風格。

錶帶的部分也很有意思。很多高階腕錶會配鱷魚皮，但對 Black Star 這種科技感十足的作品來說，膠帶才是正解。Urwerk 選用了亮黃色的硫化橡膠帶，並搭配 Velcro 魔鬼氈扣帶。這種設計其實很挑人，它讓一支價值數百萬台幣的手錶看起來充滿了「工具感」，甚至有點像專業運動器材。但這正是 Urwerk 的魅力所在——它不打算裝優雅，它要的是一種機械的極致感。

Black Star 在視覺上回歸了 Urwerk 最具辨識度的黑與黃色彩美學，這種配色不僅是品牌的視覺基因，更象徵著一種充滿力量感的技術氛圍。

這款 Final Edition 全球只做了 35 支，定價NT$6,520,000。這個數字對大多數人來說是天文數字，但對於那 35 位藏家來說，他們買的不只是時間，而是一種對機械物理的執著。隨著 Black Star 的釋出，UR-230 正式進入收藏領域，不再生產。品牌也大方承認，這是一個階段的終結，他們正專注於 2026 年的新技術。在鐘錶世界裡，能像 Urwerk 這樣如此透明且自信地宣告系列終止，並立即投入下一個未知挑戰的品牌，確實不多見。這支錶不僅是 UR-230 的最後身影，更像是一份關於未來製錶可能性的期末報告。

●品牌：URWERK

●錶名：UR-230 Black Star

●功能：漫遊衛星小時顯示系統(URWERK專利)；3D立體逆跳分針；上鍊氣流調節顯示 (空氣制動Air Brake )；自動上鍊狀態顯示 (On-Off)

●機芯：UR-7.30自動上鍊機芯

●動儲：約48小時

●材質：URWERK獨家研製複合陶瓷

●尺寸：44.81×53.55mm

●厚度：14.3mm

●防水：30米

●定價：NT$6,520,000/限量35只

