新錶2025／PRX 的進化論！天梭發表PRX 38mm 鈦金屬與大馬士革鋼，把平價錶玩到材質天花板

在平價機械錶市場，天梭（TISSOT）的PRX系列幾乎已成為「一體式鍊帶運動錶」的代名詞。從 40mm不鏽鋼款起步、陸續延伸到小尺寸的35mm，以及冰藍、碳纖維等變奏，完全統治入門市場。如今，更令玩家們驚喜的「進化款」終於現身。此次推出玩家敲碗已久的38mm新尺寸，並一次端出「鈦金屬」與「大馬士革鋼」兩種新材質，直接把入門價位帶的材質競爭，推到下一個層級。

如果說過去五年來，瑞士入門機械錶市場有一位無法撼動的霸主，那絕對就是天梭的 PRX 系列。自二零二一年重生以來，它憑藉著七零年代的一體式鍊帶設計（Integrated Bracelet）席捲全球，被公認是AP皇家橡樹的最佳平替選擇。

然而，在錶迷心中始終有一個「懸而未決」的遺憾：尺寸。因為PRX系列最初推出的四十毫米版本，對於許多手腕較細的亞洲錶迷來說可能過於寬大；而隨後推出的三十五毫米版本，雖然非常復古，對部分現代男性而言又略顯秀氣。

如今，錶迷們的祈禱終於被聽見了。天梭正式發布全新的 PRX 38mm 系列，並同步帶來了鈦金屬與極具話題性的「大馬士革鋼」（Damascus Steel） 版本，不僅尺寸完美，在入門價位錶款的材質運用上也可以說是一次大膽突破。

大馬士革鋼：意想不到的「野性」之作

連「面盤」都是由大馬士革鋼製成，與錶殼紋路相互呼應。

「大馬士革鋼」是一種古老的冶金工藝，最早源自古代印度（又稱烏茲鋼），後來在中東大馬士革地區被鑄造成極其鋒利的刀劍而得名。不過其古代鑄造技術大約在十八世紀就已失傳，成為材料學上的一大謎團。所以，現在「大馬士革鋼」是以當代科技重現。天梭所採用的鋼材，以現代粉末冶金技術（Hot Isostatic Pressing）製造，將不同碳含量的鋼材層疊鍛造，創造出如水波流動般的獨特木紋。而且由於金屬鍛造的特性，每一只的紋路都是獨一無二。而更令人驚喜的是，這款腕錶連「面盤」都是由大馬士革鋼製成，與錶殼紋路相互呼應，視覺衝擊力極強。

透視底蓋可以欣賞Powermatic 80自動上鏈機芯的動態。

鈦金屬版本：輕量化的極致

TISSOT PRX Titanium 38mm 鈦金屬錶款。

另外，鈦金屬版本在視覺上則顯得內斂，其材質呈現的啞光深灰色調，散發強烈的「工具錶」氣息。而且鈦金屬鍊帶錶款的總重量僅約八十四公克，比同尺寸鋼錶輕了約百分之三十五。這對於強調日常佩戴舒適性的 PRX 來說是巨大的加分。

金屬鍊帶以鈦金屬製成，並具備蝴蝶式按扣，方便穿脫。

面盤細節上，則提供兩種面盤選擇：經典的「午夜藍」搭配銀色指針，以及更具質感的「煙灰色」搭配玫瑰金時標與指針，兩款皆採用 PRX 標誌性的格紋面盤，非常經典。

TISSOT

PRX Damascus Steel 38mm

功能：時、分、秒指示；日期顯示

機芯：Powermatic 80自動上鏈機芯

動儲：80小時

材質：大馬士革鋼或鈦金屬

錶徑：38mm

厚度：10.98mm

防水：100米

定價：約NT$33,000（大馬士革鋼款）；NT$27,300（鈦金屬款）

