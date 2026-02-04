新錶2026／兼具技術和歷史的創新變革！AP愛彼第一波新錶大軍登場
AUDEMARS PIGUET愛彼（以下簡稱AP）按照慣例在每年的二月，率先發布了今年的新錶，有意思的是AP今年已經宣布會參加Watches & Wonders錶展，二月依然不受影響的宣布一波，讓人對於它們今年在錶展會端出什麼菜色又更期待了一些。而這波發表的新作在設計與技術上有著不少全新的探索，以嶄新機芯、復刻款式與鏤空工藝的詮釋為主軸，為2026年的發布率先揭開序幕。
1. Neo Frame Jumping Hour
AP推出跳時錶？！第一時間看到的時候，想到去年我們特刊訪問《HODINKEE JAPAN》編集長關口優，他就有提到跳時錶會是接下來的趨勢，如今連AP都出了跳時，而且不是特別款的定位，據悉未來可能會發展成一條獨立的支線，如果關口優不是被劇透，那真的是神預測了！
AP的這款跳時名為Neo Frame Jumping Hour，早期的AP出過許多無論是技術還是顯時方式都讓人大感驚奇的作品，跳時也是其中之一。這項最早可追溯到大約1650年運用在夜鐘的功能，後來到了18世紀在懷錶上逐漸被改良，一路發展到後來，AP在1924年到1951年間，就累計銷售了347枚跳時錶款，到了90年代還進化到結合三問複雜功能，所以推出跳時對於AP來說不是新鮮事，算是從歷史中找靈感的駕輕就熟。
Neo Frame Jumping Hour跳時錶的靈感源自1929年的1271錶款原型，AP在錶側以縱向凹槽裝飾矩形錶殼，往錶耳處漸收成匯集為一個單點，這樣流暢的視覺感也展現出AP在精度方面所下的功夫有多深厚。而當年1271原型錶款的面盤是以金屬呈現，因為當時的鏡面材質沒有那麼堅硬、比較容易受損，所以那時候的跳時大都以金屬做為錶鏡，以達到大面積保護的效果，而這次則是以藍寶石水晶代替，AP的說法是為了防水所做的考量。
Neo Frame Jumping Hour在12 點與6點位置分別開了小時與弧形分鐘視窗，有了開口就勢必會影響到防水功能，為了達到20米的防水性能，AP將面盤基板和藍寶石水晶錶鏡黏合之後再旋入錶殼，達到AP近期一直訴求的實用及舒適考量，錶冠也做了全新的設計，上鍊的手感和反饋都更好，內部搭載改製自Royal Oak Jumbo 7121型機芯的7122，具備52小時動力儲存，並配有專利減震系統，在手錶受到撞擊時能有效保護跳時結構的作動機制，看起來簡約但細節隱藏了這麼多心思，高級錶的格局本當如是。
2. 150週年Heritage傳奇懷錶
AP這波發表的另一個重點，是150週年Heritage傳奇懷錶，由愛彼腕錶概念設計總監Giulio Papi參與研發，47項功能中包括30項複雜功能，內部搭載的1150機芯基礎架構，是來自RD#4所使用的1100型機芯，也因為懷錶和手錶的空間結構不同，所以AP針對1100型機芯做了不少調整，例如移除自動盤改為手動上鍊，催生出這枚1150機芯，在結構上來說，按把、校正器等部件也經過調整。
Heritage傳奇懷錶具備大自鳴、三問、半格里高利曆萬年曆、追針及飛返計時碼錶和飛行陀飛輪，而且還融合了前三款RD腕錶的所有創新技術——超自鳴技術（RD#1）、超薄機芯架構（RD#2）和高擺幅飛行陀飛輪（RD#3），完全是聖杯級的複雜功能大集結，到現在這個已經過了品牌150週年的隔年才發表，算是為去年做一個甜點般的收尾，這麼複雜的功能是值得等待的。
3. 鏤空萬年曆機芯Cal. 7139
去年AP發表新的Cal. 7138萬年曆機芯，多達四段調整的專利錶冠校正系統，透過單一錶冠即能操作與調整所有的顯示系統，是萬年曆複雜功能發展歷史上的重要變革。今年AP在Cal. 7138的基礎上，延伸出鏤空版本的Cal. 7139機芯，取代去年退役下來的Cal. 5135，「新世代萬年曆機芯」的改朝換代又推進一步。Cal. 7139機芯一如既往的展現AP頂級水準，包括主夾板、橋板、日期輪、閏年輪與發條盒均採用電火花加工（EDM）技術塑形，施以精緻的倒角與打磨。
伴隨著Cal. 7139機芯登場了兩款新錶，是CODE 1159系列與Royal Oak系列的41mm款式，後者更採用了塊狀金屬陶瓷（BMG）材質在錶圈、錶背與錶鏈釘上，與鈦金屬材質的錶殼與錶鏈形成鮮明對比，同時也更能映襯鏤空萬年曆的複雜結構。
4. 自動上鏈計時機芯Cal. 6401
同樣是新機芯，AP發表了全新的Cal. 6401自動上鏈計時機芯，耗時五年開發而成，同樣是因應這幾年AP的小錶徑方向而生，機芯尺寸為27mm（12法分）、厚度為5.7mm，動力儲存達55小時。正式取代過去的Cal. 2385機芯（1997年推出）。雖然Cal. 6401也是使用導柱輪與垂直離合結構，但透過結構簡化精簡零件數量，同時消除多餘間隙，效能穩定、反應迅速以外，啟動按鈕的所需力道也來得更小，帶來更優異的使用體驗。嶄新的離合機制也是AP專利。
目前Cal. 6401機芯裝配在全新的皇家橡樹38mm計時碼錶，厚度也僅有11.1mm，比例配種優異。同時還採用了透背設計，這也是皇家橡樹38mm計時碼錶首度這麼做。面盤的12點鐘位置為30分鐘積分盤、3點鐘則是12小時積時盤，與前一代相比做了對調，微幅調整讓視覺平衡更佳。
5. 皇家橡樹萬年曆腕錶「雲夜藍50」
時間拉回2025年，當時AP慶祝150週年之際發表了很多創新技術，在高科技材質這一塊，更是發表了雲夜藍50（Bleu Nuit Nuage 50）陶瓷。說起雲夜藍這個色調，早在1972年首款皇家橡樹誕生之初，就已出現在面盤之上，它與AP，與皇家橡樹都有深厚的歷史淵源；經過多年著手研發陶瓷經驗，最終在去年的AP150週年之際，發表了這項極具意義的彩色陶瓷，「雲夜藍50」成為AP的獨家專屬色號。而AP今年還把2025年兩大創新成果：雲夜藍50（Bleu Nuit Nuage 50）陶瓷以及7138機芯合而為一，推出皇家橡樹萬年曆腕錶「雲夜藍50」版本。
